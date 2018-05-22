解決A7合宜住宅問題 侯友宜無奈：過去反應中央不理

侯友宜（左）也建議蘇貞昌，新北市向中央反映許多事情還沒有做，也要幫忙爭取一下。（記者邱書昱攝）

2018-05-22 12:27

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天到土城區慈法禪寺參加新北國際佛誕文化節系列活動。媒體問及昨天民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，市府不解決A7合宜住宅問題，由他處理，對此，侯先是長嘆一聲後表示，已經向中央反映了1年多卻不理，但蘇去講話就解決，「對咱的市民來說很不公平」。

侯友宜表示，A7合宜住宅問題本來就是中央營建署要處裡，建議蘇貞昌，新北市向中央反映許多事情還沒有做，「是不是要幫我們幫忙爭取一下」，像是樹林的鐵路地下化或三環三線，為市民好的多幫忙爭取。

另一方面，國民黨籍新北市議長蔣根煌也和蘇貞昌前往桃園商討，媒體認為是要讓蔣在選戰中起關鍵作用。侯友宜則認為，都是為了市民未來的幸福打拚，只要是好的議題都可以一起來做，「中央用這個方式，其實都是為了他們的選舉」，也希望大家不要分黨派替市民做事。

此外，蘇貞昌赴桃園，被外界解讀利用桃園市結合新北市，對抗國民黨的雙北，侯友宜說，蘇在所有的議題上都是為了選戰著想，拉著桃園市長鄭文燦，也是也希望說用這樣的方式，過去反映過的很多事情都不解決，而是到選前才處理，「我也很無奈」，拜託桃園市、拜託老縣長，再跟中央說一下，把工作趕快做好。