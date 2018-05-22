參選北市長？ 陳菊：「怎麼可能！我不會參選」

總統府祕書長陳菊22日出席「107年高雄鳳荔季想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，推銷來自南台灣的美味水果，受訪時否認要選台北市長。（記者張嘉明攝）

2018-05-22 11:42

〔記者邱燕玲／台北報導〕總統府秘書長陳菊上午到立法院參加「107年高雄鳳荔季 想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，會後受訪被媒體問到是否可能參選台北市長？陳菊直說「怎麼可能！我不會參選」。

陳菊指出，選台北市長這臆測沒意義，她離開高雄市長任期未完，是得到高雄市民認可才到台北來，「若要當市長我繼續在高雄就好了，這不可能！」對很多人的熱情愛護她很感謝，但她不會參選，

前副總統呂秀蓮日前指出，若陳菊出來選，她將發表一篇文章，陳菊會終身受傷。陳菊昨表示，呂和她一起坐牢5年，大家共同患難，這48年來她從政透明簡單，都可公開接受檢驗，「我都能承受唯一死刑的軍法審判了，沒有什麼能讓我再受傷」。

陳菊強調，她現在的人生角色是希望年輕世代承擔台灣，她並輔佐總統改革理想，讓大家認同接受，她在民進黨內為人作嫁，一生角色單純，謝謝大家關心。

媒體追問「若選對會徵召你？」陳菊強調，「不會有這樣的情形」，她輔佐總統完成改革理想，這些都是假設性臆測性、不會有這樣的事，「我從頭到尾都非常清楚」。

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