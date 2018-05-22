陸委會組織法立院三讀 特任副主委走入歷史

立法院會今天三讀通過「大陸委員會組織法」，將行政院大陸委員會改名為大陸委員會。（資料照）

2018-05-22 11:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為配合行政院組織調整規劃，立法院會今天三讀通過「大陸委員會組織法」，將行政院大陸委員會改名為大陸委員會，設主任委員1人，副主委3人，其中2人為政務官，1人為常任文官。民進立委羅致政說，這是將過去的「特任」副主委給拿掉，也增設常任文官，讓陸委會組織回到正常運作。

陸委會於提案指出，依行政院組織法第4條第2款規定，行政院設大陸委員會，陸委會配合行政院組織調整規劃，為統籌處理大陸事務的機關；另基於行政院推動政府組織改造的精神，透過重新檢討政府職能，強化治理能力，期使政府整體運作更具彈性與效能。

陸委會報告指出，依據中央行政機關組織基本法規定，陸委會的組織應以法律定之，因此擬具大陸委員會組織法草案。

此外，在員額部分，原本陸委會首長及副首長的員額，依現行組織條例規定，設主委1人、副主任委員2人至3人，職務比照簡任第14職等，其中1人得為特任；而在法案三讀後，陸委會置主任委員1人，為特任，副主任委員3人，職務皆為簡任第14職等，其中2名政務官、1名常務文官，與其他部會編制相同。原本的特任副主委走入歷史。

羅致政解釋說，原本陸委會共有1特任主委，3個副主委（1特任副主委、兩政務副主委），但是會變成主委和副主委都是特任，兩人權責上可能會有衝突；現在三讀後，改為兩政務副主委、一常務副主委，讓陸委會組織回歸到常態。