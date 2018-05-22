統促黨帳棚入侵新店！土地糾紛 局處被指互踼皮球

統促黨在新店鬧區馬路上搭帳蓬插旗。（記者翁聿煌攝）

2018-05-22 11:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕中華統一促進黨入侵新店？統促黨日前將帳蓬和旗幟搭在新店鬧區的北新路二段與寶橋路口，影響交通及商家營業，忠誠里長許浩榛指出，北新路二段35號至105號前地主退縮的法定空地，因地主不滿供公眾使用還要繳稅，故自設收費停車格再遭市府認定違法，地主最近再找統促黨到場插旗搭棚表達抗議，議員陳永福痛批市府，相關局處互踢皮球，無力解決問題。

許浩榛說，北新路二段35至105號建物，於1976年興建住商大樓時，政府為擴寬北新路，要求建物業主向後退縮3.64公尺，前方成為供公眾通行的「法定空地」，但張姓地主自2013年起遭到稅捐處要求繳交空地的地價稅，地主認為土地已提供公眾使用，還需繳稅不合理，唯財政局認定當初地主退縮時，政府已提供建築物建築容積補償，地主提行政訴訟也被駁回。

地主不服氣，將前方道路空地裝置車阻路障及劃設20多個停車格自行收費，補貼地價稅損失，但市府工務局認定地主將「法定空地」私劃停車格收費違法，今年3月邀集工務、交通、養工、警察和區公所召開跨局處會議，應依法將地主設置的車阻路障移除，並塗銷地主私劃的車格線，再劃設紅線。

許浩榛說，今年5月3日交通局委外包商卻進場施工塗銷車格線遭地主阻攔，甚至還找來統促黨搭帳蓬架旗幟，增加事情的複雜性。

陳永福說，他21日質詢市府相關局處，痛批各局處相互推諉，要求相關單位在10天內依權責執法，把公共空間還給市民。