修法三讀外館得增設副大使 國民黨團轟：人事酬庸、安插人馬

2018-05-22 11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會今三讀通過「駐外機構組織通則部分條文修正案」，未來外館得增設政務公使（副大使）或常任副代表。國民黨團痛批，此次修法美其名為彈性，實則為人事酬庸、安插人馬，對職業外交官士氣打擊甚大。

立法院院會今表決三讀通過「駐外機構組織通則部分條文修正案」，未來中華民國外館得以增設政務公使（副大使）或常任副代表。為此，立法院國民黨團書記者李彥秀、首席副書記長曾銘宗及立委江啟臣召開記者會予以譴責。

李彥秀表示，我重要外館原僅有美國、日本、歐盟、世界貿易組織、菲律賓及印尼等六處設有政務副代表，修法擴增為10人，明顯就是總統要擴大人事權，美其名為「彈性任命具有經歷或領域專長人員」，實則為進行人事酬庸、安插人馬，對職業交官士氣打擊甚大，也破壞文官升遷制度。

李彥秀表示，外交特考為難度最高的公職人員考試之一，外交官訓練、養成極為嚴格不易，外交部人員要陞遷到外館副大使或副代表，至少要有25年歷練，但蔡政府執政後，外交節節敗退，民進黨卻接連修法大開酬庸大門。

江啟臣批評，民進黨錯誤的兩岸政策影響外交空間，優秀外交官因斷交國越來越多，導致外駐機會越來越少，現在民進黨還修法把副代表位子交給政黨利益酬庸，「難道要更多的駐外吳音寧，更多的駐外高薪實習生嗎？」

曾銘宗則批判，民進黨這樣修法，顯然是不尊重外交專業，更進一步打擊外交系統的士氣，未來預期會有更多邦交國斷交事件。他呼籲民進黨改變過去以破壞制度、用人看顏色的任用方式，才能讓施政起死回生。