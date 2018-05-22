兩階段整合陳子敬？高思博：機制先談好願接受

2018-05-22 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會宣布台南市長初選民調結果，確定由前政務委員高思博出線挑戰民進黨黃偉哲，另一位對手前台南大學校長黃秀霜大方坦承失敗，不過，對於高思博出線後，是否就確定參選台南市長，恐怕仍有變數。

為了與無黨籍參選人陳子敬整合，國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，他已經與陳子敬約好今晚見面，希望整合所有在野力量，打贏這場選戰，至於整合機制還要尊重陳子敬的想法。

對於媒體詢問，是否可能高思博與陳子敬比一次民調？謝龍介說，「也有這個可能」，但要尊重2人意願﹔高思博則回應，最重要是機制要先談好，要經黨內通過並簽書面，如果可以團結所有力量，「我當然OK」。

高思博表示，有意爭取台南市長寶座者，大家共同想法都是認為民進黨不應繼續執政下去，有些票源接近或部分重疊的好朋友，國民黨會爭取他們的團結支持，團結所有該團結的力量。

高思博表示，這次台南市長選舉不能再以藍、綠基本盤做為分析的標準，他相信台南市民有智慧走出民進黨治理20年的惡政，走出政治人物的光環，讓台南市得到一個新的開始，他並希望台南能真正成為名符其實的「六都」之一。

國民黨組發會主委李哲華表示，根據高、黃協調結果，民調數字不對外公布，今天下午台南市黨部就會召開提名審核委員會通過並建請黨中央提名高思博。

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