對手不只高思博、高育仁！黃偉哲坦言：也擔心朱立倫

黃偉哲表示，他還擔心高育仁和朱立倫的財力及政經實力。（記者邱灝唐攝）

2018-05-22 11:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長初選結果今日出爐，由前立委高思博勝出。對此，民進黨提名人、立委黃偉哲表示，除了高思博本身的實力和其父親、前台南縣長高育仁的財力之外，新北市長朱立倫的政經實力也是他所擔心，尤其是朱曾選過總統，全台都有影響力。

高思博從初選中勝出，媒體追問黃偉哲是否擔心高育仁在台南的實力。黃偉哲回應，他擔心的還有朱立倫的政經實力，畢竟朱曾選過總統，全台都有影響力和整合力，他會料敵從寬，也祝福高贏得初選，但過去各陣營都曾出現抹黑丟泥巴的情形，所以他也期待這次大選會是一場君子之爭。

不過，當被問到高思博曾要求黃偉哲公布初選經費時，黃略感不悅地回「莫名其妙」，再強調「高從選立委到選市長都沒有公布，現在還要叫我公布，況且我已經公布，他還在說三到四」，高家的傳統是嚴以律人、寬以待己，但高在2008年與行政院長賴清德選立委時，就曾發生金錢滿天飛的情形，當時高也花很多錢，不希望這次市長選舉再看到相同情況。最後，黃也期盼高能好好撙節，畢竟對方已經在廣告看板和電視廣告花不少錢。

高思博的父親高育仁曾任台南縣長、省議會議長及立法委員，在舊台南縣區的影響力不容小覷，而其女婿、新北市長朱立倫除了曾擔任國民黨主席，更競選過總統，組織與整合力完備成熟，如今高思博參選必得兩者奧援，而藍營也認為加上泛綠分裂的因素，讓年底更有機會「綠地變藍天」。