促轉會31日掛牌運作 設4小組、編制74人

2018-05-22 11:09

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府執政屆滿2週年，如何落實轉型正義受矚目。行政院已核定促進轉型正義委員會5月31日掛牌運作，促轉會下設4個任務小組，由促轉會副主委張天欽與葉虹靈等3位專任委員負責召集推動，

目前已完成分工，包括：研究、規劃及推動開放政治檔案（葉虹靈）；清除威權象徵、保存不義遺址（楊翠）；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解（張天欽）；不當黨產之處理及運用（彭仁郁）。

蔡英文總統與行政院長賴清德531當天都將出席促轉會的揭牌儀式，預定由蔡總統發表有關落實轉型正義的重要談話。促轉會並敲定內部編制，包括招募約聘僱人員，以及從各部會借調人事、會計等單位等人力，編制共74人。

有關1950年代白色恐怖時期政治受難者及相關政治犯，其早年持有的現金、黃金、不動產等財產在當年國民黨執政時期遭沒收充公，面對不少受難者及其家屬要求應返還或賠償財產，知情官員接受本報訪問時表示，這部分將會面對、處理。

據悉，政治受難者當年遭侵占的財產應如何返還或賠償，包括如何計價與認定，問題相當複雜，過去曾有受難者家屬主張因當年加害的是國民黨政權，因此應由國民黨黨產賠償。

立法院5月8日通過促轉會正副主委黃煌雄、張天欽等九位促轉會委員的人事同意權，高層原規畫促轉會520掛牌，但因促轉會位於台北市安和路的辦公地點先前遭到抗議，部分藍營民代與當地居民反對在當地設辦公處所，造成新辦公室裝潢工程略有延宕，不過，目前已敲定改在31日揭牌。

據悉，促轉會專任委員彭仁郁對白色恐怖、慰安婦等政治暴力創傷，以及以精神分析為基底的心靈療癒等問題有深入研究，未來也將負責處理有關政治受難及其家屬的心靈撫慰與平復。