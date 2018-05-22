A7合宜宅污水爭議 朱立倫酸桃園： 新北不會污染其他縣市

對於機場捷運A7合宜住宅的污水排放爭議，新北市長朱立倫今天回應，他不陷入口水戰，但新北市目前污水接管率高達85%以上，絕對不會污染其他縣市，暗酸桃園市的污水接管沒做好。（記者賴筱桐攝）

2018-05-22 10:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於桃園市龜山區的機場捷運A7合宜住宅，因生活污水排放到新北市新莊區，引發新莊民眾抗議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，他親自打電話給行政院長賴清德，爭取到8000萬元專案補助款。對此，新北市長朱立倫今天回應，他不陷入口水戰，但新北市目前污水接管率高達85%以上，絕對不會污染其他縣市，暗酸桃園市的污水接管沒做好。

朱立倫今天在市政會議表示，他覺得很遺憾，目前為止蘇貞昌不是在回顧過往，就是陷入口水戰，新北市最需要的是大家用正面的力量支持。

朱立倫舉例，近年來污水下水道接管50多萬戶，這是過去完全沒有辦法想像的，蘇貞昌擔任台北縣長時，比例只有個位數，現在全市已接管到85%以上，至於鄰近縣市沒有接管，市府會積極協調。

朱立倫酸說，新北市這幾年最大的努力成果，是新北市從來不需要台北市擔心新北沒有接管，污染台北市，桃園也不用擔心，新北也不會污染桃園，他呼籲其他外縣市應積極做好接管的工作。

新北市政府發言人張其強說明，蘇貞昌任內污水下水道接管率是5.23%，但朱立倫任內至今，污水下水道接管率已超過86%，接管戶數超過50萬戶，全國最多。

至於蘇貞昌指「打電話」給賴清德，問題才獲解決，張其強反嗆，現在都什麼時代了，哪有「要他來才行，他不來就不行」的說法，只要民眾有需要，問題存在，「誰來都一樣」，是要解決問題，不是要誰來。