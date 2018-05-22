索羅門總理開口要求資助辦運動會 外交部：非金援外交

2018-05-22 10:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕索羅門總理何瑞朗昨在國宴致詞時公開向總統蔡英文表達，盼台灣協助2023年太平洋運動會的相關資金援助能儘早達成決定。對此外交部發言人李憲章今表示，台灣投注在雙邊合作國際事項上的數量，以一個開發中國家來說比例相對偏低，他不認為台灣資助索羅門群島興建運動會場館等規劃叫做金援，若用這個定義，「全世界沒有一個國家不做金援（外交）的」。

南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Rick Houenipwela）伉儷應邀在20日至25日率團訪問台灣。此行是何瑞朗去年11月就任以來，首次以總理身分訪問台灣，蔡總統一早在總統府前廣場以軍禮歡迎何瑞朗，兩人接著在總統府內會晤，蔡總統中午在總統府以國宴款待何瑞朗一行人。

針對索國開口尋求金援，總統府發言人林鶴明昨受訪表示，台灣將在「互惠互助」的「踏實外交」政策下，協助索國順利成功舉辦2023年太平洋運動會。

外交部發言人李憲章今在例行記者會上強調，此案因還在初步規劃階段，目前僅有廠商至當地場勘，整體資金或台灣能協助的金額還不清楚，此次索國總理來訪，也特地安排總理與廠商見面，作為將來索國決定得標廠商的依據。

對於索國稱台灣協助為「金源」，李憲章說，尊重索國的想法，不過台灣投注在雙邊國際合作事項的比例，在開發中國家來說是「後段班」，他也不認為這叫做金援外交。

李憲章說，台灣之所以能打破金援外交，是因為目前從事的國際合作事項具有正當性、以當地人民福祉為主要考量，而非進入當地政治人物口袋，具體實事求是的協助友邦。