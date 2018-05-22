參加災防演習 賴揆：預計3年投入300億改善防震係數不足校舍

2018-05-22 10:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德今天上午全程參與基隆深美國小「107年基隆市災害防救演習」，對參與演練的各單位深表肯定，他表示，未來3年預計投入約300億元經費，改善防震係數不足校舍，保護學生在地震發生時免於受到危害。

今天上午的防災演習，實地演練地震發生後的疏散演練、防疫應變，消防人員展示智能眼鏡、火場救災APP，防災宣導，並進行毒性化學物資搶救演練、防火防震演練，賴清德稱讚演練非常到位、過程逼真。

賴清德表示，台灣每一年都會遇到好幾次颱風的挑戰，三不五時也會面臨地震威脅，中央從2010年開始整合地方資源，授權地方政府就歷史災害經驗及災害潛勢地點去擬定災害情境進行演練，基隆的防救災成績有目共睹，他看了很欽佩，基隆財源不足，但並沒有因此在消防預防工作上有打折，學童1、2年級就有防災頭套，消防隊員有「黃金甲冑」，很多都是率全國之先，百聞不如一見。

賴清德強調，行政院非常重視即時的防災，現在一有地震發生，手機馬上就會接到訊息，位於地震盲區以外越遠，可應變的時間更長，教育部也預計花3年時間，編列180億經費，加上地方政府總計2、300億元，有計畫改善防震係數不足建築，保護學生在地震發生時免於受到危害。

基隆市長林右昌表示，這幾年基隆市非常努力在防救災工作上，改善消防人員裝備、全罩式頭盔，以及全身防護衣、救護靴、智能眼鏡等，都是要讓救災的工作更順暢有效率，也保護消防人員的安全，並與日本、新加坡合作觀摩學習，希望這些努力，平時做萬全準備，有狀況能保護人民的生命財產安全。