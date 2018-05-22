千斤鬼蝠魟受困澎湖夜回大海 恩人曝光！

鬼蝠魟翼長約5公尺，重約1000斤。（記者劉禹慶攝）

2018-05-22 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖縣一艘漁船昨（21日）晚從鎖港漁港報關出海捕捉小管，一隻國際列為瀕危、但台灣未列入保育的1000斤（約600公斤）鬼蝠魟，意外卡在漁船的錨繩，還傳出船家一度想將鬼蝠魟捕撈上岸。對此，長期關注海洋生態的綠委陳其邁連夜致電澎湖縣農漁局長，他也提醒「台灣有針對鬼蝠魟物種保育及管理要點，若捕獲應通報，以免受罰」。

「鬼蝠魟游回大海了！」陳其邁今凌晨在臉書PO文表示，「凌晨00:30，我的臉書有好幾位熱心的臉友，告知在澎湖有一條鬼蝠魟被漁民捕獲，並當下向四周發現的民眾開價才願意把魚放走」。他為此連夜致電澎湖縣農漁局長陳高樑，「陳局長後來回覆，表示已有民眾價購珍貴的鬼蝠魟，並往外海放生，游回屬於他的故鄉」。

陳其邁說，他要特別向漁民朋友呼籲，鬼蝠魟因具有生殖週期長、成長緩慢之特性，世界自然保育聯盟在多年前將此兩種鬼蝠魟於瀕危物種紅皮書（Red list）中列為易危（Vulnerable，VU）物種。為永續利用鬼蝠魟漁業資源，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約，於5年前將鬼蝠魟納入貿易管制物種，以掌握、管制及追蹤其進出口量及進出口國家資訊。

陳其邁指出，台灣也有針對鬼蝠魟物種之保育及管理要點，另為掌握我國鬼蝠魟之資源狀況，農委會也在2年前公告、實施「鬼蝠魟漁獲管制措施」；捕獲漁民應盡通報義務、否則會受罰3至15萬元罰鍰。「祝福這隻鬼蝠魟平安，也感謝大家對於海洋環境的關注」。