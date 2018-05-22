台南市長選舉 國民黨將提名高思博PK黃偉哲

國民黨台南市長黨內初選結果22日公布，前立委高思博（左）勝過前台南大學校長黃秀霜（右）。（記者黃耀徵攝）

2018-05-22 10:25

國民黨南市初選民調 高思博勝出

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會宣布台南市長初選民調結果，確定由前政務委員高思博出線，另一位對手前台南大學校長黃秀霜大方坦承失敗。

國民黨組發會主委李哲華表示，根據高、黃協調結果，民調數字不對外公布，今天下午台南市黨部就會召開提名審核委員會通過並建請黨中央提名高思博。

高思博表示，這次台南市長選舉不能再以藍、綠基本盤做為分析的標準，他相信台南市民有智慧走出民進黨治理20年的惡政，走出政治人物的光環，讓台南市得到一個新的開始，他並希望台南能真正成為名符其實的「六都」之一。

至於無黨籍參選人陳子敬整合問題，高思博說，對於有意爭取市長寶座者，大家共同想法都是認為民進黨不應繼續執政下去，有些票源接近或部分重疊的好朋友，會繼續爭取他們的團結支持，會團結所有該團結的力量。

國民黨台南市黨部主委謝龍介則指出，他已經與陳子敬約好今晚見面，會整合所有在野力量，才能打贏這場選戰，至於整合機制還要尊重陳子敬的想法，國民黨不會放棄任何機會，並釋出善意。

苗縣陣前換將？黨中央駁斥傳聞

對於國民黨已提名苗栗縣長徐耀昌競選連任，這兩天卻傳出可能換將，前苗栗縣長劉政鴻打算重出江湖參選，李哲華表示，這是民進黨陣營見縫插針，希望藍營內部分裂，這種手法國民黨非常了解，並且掌握昨日網路群組中有謠傳國民黨要重新提名，但事實上依照去年通過的提名辦法，國民黨徵召徐耀昌競選連任早已確定，黨中央不可能再有其他的作法。

他並強調，根據最近民調機構調查，苗栗縣民對於徐耀昌3年多來的施政滿意度不錯，在此基礎之上，國民黨對徐耀昌縣長抱持高度信心，至於劉政鴻也是藍營地方上所敬重的人物，更是國民黨的重要忠貞幹部，黨主席吳敦義也時常與劉政鴻溝通，雖然今年的鄉鎮市長選舉提名在地方上多少會有一些紛爭，但不至於影響縣長提名部分。

竹縣人選未定 溝通尋求勝選作法

有關新竹縣長提名問題，李哲華表示，本週黨中央會與地方進行溝通，了解是否會有比全民調更好的方式，他強調，政黨提名程序只是手段，主要目的在於勝選，凡是有利勝選的任何作法，黨中央都會想盡辦法促成。

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