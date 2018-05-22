蘇貞昌批預算1700億沒政績 朱立倫酸：老縣長年紀大記不清楚

2018-05-22 10:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌連日來砲打新北市政府，他指台北縣政府每年預算700億元，能做出許多重大建設，但新北市政府每年預算1700億元，做不出令人滿意的政績。對此，新北市長朱立倫今天酸說，升格前加上各鄉鎮市公所的預算是1440億元，「老縣長年紀大了，有些可能記得不太清楚」。

朱立倫表示，蘇貞昌當時不管29個鄉鎮市公所，所以一直把預算只算縣政府，忘了計算各公所，如果加上各公所，總計是1440億元，市府升格後從中央接手國立高中職等業務，就佔了100多億元，現在市府預算也不是1700億元，他酸說：「老縣長年紀大了，可能有些記得不太清楚」。

新北市政府發言人張其強說明，市府升格之前，包含29鄉鎮市在內的台北縣政府，歲出預算是1447億元，升格新北市後，歲出預算1550億元，雖然表面上支出增加100億元，但如果扣除國立高中職等原屬中央業務，改由新北市承接，每年需增列預算53億元，以及償還勞健保和公教優惠存款債務每年約90億元，新北市的實際歲出和台北縣時代比較，反而減少約30億元。

張其強表示，不管是過去的29鄉鎮市，還是現在的29行政區，「新北市都是只有一個」，過去台北縣預算不只700億元，現在的新北市預算，根據主計處統計，各年度總預算規模大多在1500億元左右，僅105年和107年超過1600億元，從來沒有達到蘇貞昌口中所謂的1700億元，「不知數字何來」。