洪耀福「不與柯為敵」 姚立明：柯P犯了這關鍵錯誤。（資料照）

2018-05-22 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨日前決議自提台北市長人選，秘書長洪耀福出席活動時也表示，「民進黨提名自己人，不代表要與柯文哲為敵。」對此，國會觀察基金會董事長姚立明指出，洪耀福這番說法最關鍵的還是「民進黨未來的候選人」，另外姚立明也點出柯文哲犯了一個關鍵錯誤！

姚立明昨（21日）晚在三立節目《新台灣加油》表示，洪耀福所說「民進黨提名自己人，不代表要與柯文哲為敵」這席話，關鍵是在未來黨內提名的候選人身上，而民進黨以不讓國民黨贏為主要戰略，主打對象當然是國民黨，這也可能是洪耀福的想法；但姚立明也認為，最關鍵還是民進黨未來的候選人，人選一出爐選戰策略要如何定調，「至於可能去換候選人或還是不提人選，我相信應該不會發生這種事」。

另外，姚立明指出，柯文哲在選戰策略上犯了一個關鍵的錯誤，「他在民進黨宣布要自提人選時，馬上把民進黨當成主要對手拚命打，其實這樣對他很不利」；姚立明分析，柯文哲邊打還邊放話「民進黨是因為內部派系想要有人來取代小英，所以才不想禮讓我，甚至還說希望蔡英文要撐住、說和蔡英文是自己人同一國的」，這些做法和說法其實無法真的挑撥民進黨的矛盾。

姚立明強調，柯文哲上述這些行為，只會讓原本有一些綠營支持者更覺得「該跟你劃清界線」。