遭捲戰車傳動軸恐毀容 高姓海陸士兵霸氣回應感動學長！

海軍陸戰隊指揮部登陸戰車大隊19歲高姓士兵，日前執行兩棲履車水密測試時，救生衣收納袋不慎被捲入，造成右臉與手臂受傷。（圖由海軍陸戰隊退役成員提供、授權使用）

2018-05-22 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕海軍陸戰隊指揮部登陸戰車大隊19歲高姓士兵，16日上午執行兩棲履車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入傳動軸，高男右側臉部、右手臂傷勢嚴重，鮮血直流，擔心可能會毀容。一名熊姓海陸退役成員也在臉書社團貼文，訴說高男的目前近況。

熊男表示，得知高姓弟兄受傷後，帶著小朋友、慰問紅包與花束，前往左營醫院探視，希望他能「早日恢復滿滿朝氣」。他感嘆，「天下父母心」，探視過程中，與高男家屬聊了不少，他們除了不捨小孩受傷，也語重心長地說，期盼部隊日後針對新進人員，能強化宣導教育、安全防護措施，也謝謝長官、同袍的關心，以及醫療照護。

熊男指出，家屬擔心高男會因為這次意外，對戰車產生陰霾與害怕之情，不過，一旁聽著對話的高男，卻突然冒出一小段「我喜歡部隊生活，喜歡在陸戰隊服役」，讓他聽了「有些小感動」。

根據目前釋出的相關照片顯示，高姓士兵右半邊臉部幾乎被紗布覆蓋住，整個人看起來有點虛弱，不是躺在病床上休養，便是以輪椅代步。據悉，事發當時高男牙齒斷裂、臉部皮開肉綻、傷口鮮血直流，畫面十分駭人，讓痛到連講話都很困難的他，忍不住擔心原本帥氣的樣貌，可能會破相。

熊姓海軍陸戰隊退役成員帶著小朋友、慰問紅包與花束前往醫院探視高姓士兵。（圖由海軍陸戰隊退役成員提供、授權使用）

數名海軍陸戰隊退役學長探訪高姓士兵，並致贈慰問品。（圖由海軍陸戰隊退役成員提供、授權使用）