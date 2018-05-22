後備戰士第一人 退伍黑手飛官回營開F16

F16戰機飛行員鄧德謹（前排戴花圈者）前年從嘉義空軍基地退伍。（鄧德謹提供）

2018-05-22 06:57

鄧德謹短期入營 擔任換訓教官

〔記者羅添斌、丁偉杰／綜合報導〕國防部在去年開始試辦「後備戰士」制度，招募優秀的退伍軍人志願短期入營服役。軍方高層官員透露，去年即有退伍的F16戰機飛行員鄧德謹中校，響應國家政策志願短期入營，並且擔任隊上的換訓教官，成為我國首位「F16戰機飛行員後備戰士」。

「再次入營 讓我更享受飛行」

鄧德謹受訪表示，退伍後，飛行夢仍在心靈深處呼喚，「再次入營，讓我更享受飛行」。

官員說，由於鄧德謹去年擔任後備戰士的表現良好，在飛行員圈內形成討論話題，加上國防部在今年調整後備戰士的待遇及福利等誘因，帶動屆退戰機飛行員加入空軍後備戰士行列，日前也有一位曾擔任F16戰機飛行員的王姓上校也志願加入空軍後備戰士行列，擔任隊上F16戰機的飛行教官。

軍方樂觀預估，在多位後備戰士的親身見證下，未來將會有更多退伍軍人願意投入志願短期入營，預估今年參與人數會更多，參與工作項目也會更多元。

國防部今年「後備戰士」計畫招募359人，分別為陸軍100人、海軍94人、空軍42人、後備84人、憲兵24人及資通電軍15人。

國防部 今年計畫招募359人

軍方官員說，去年加入後備戰士的第四聯隊（嘉義F16戰機聯隊）中校飛行員鄧德謹，專長為高速定翼機飛行官。鄧德謹去年4月23日響應後備戰士政策第一次入營，至去年底止，全年共計入營49天，今年仍持續擔任F16戰機飛行員後備戰士。

官員表示，鄧德謹入營期間完成熟飛學科計18項31小時，術科15項16架次，並於去年9月7日鑑定為合格教官，主要是擔任換訓教官，執行F16型機基礎換裝訓練帶飛學員工作，有助於單位新進學員經驗傳承及提升飛行能力。