苗縣長選情大變化？傳劉政鴻回鍋參選 換下徐耀昌

前苗栗縣長劉政鴻被傳回鍋參選縣長。（資料照）

2018-05-22 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕前苗栗縣長劉政鴻被傳可能回鍋參選苗栗縣長，而且已獲國民黨主席吳敦義約見，預定在6月底就會對外宣佈，震撼苗栗選情，尤其是換已獲國民黨提名尋求連任的縣長徐耀昌，很感尷尬，「換徐」之聲讓地方熱議。

綜合媒體報導，立委陳超明證實劉政鴻回鍋參選一事，指劉的心情還在掙扎，且已有訊息指出，國民黨中央及劉政鴻後援會將於6月15日、16日、17日3天，進行電話民意調查，競選總部地點也已敲定，租在苗栗市後火車站。

苗栗政壇分以劉、黃派，劉政鴻屬劉派，而徐耀昌則跟前縣長傅學鵬屬黃派，彼此分佔地方政治勢力，而上週，吳敦義已經分別找上劉政鴻與徐耀昌溝通，希望彼此忍耐以求國民黨勝選。

在此訊息傳出之後，媒體急著找劉政鴻尋求答案，但是，都找不到劉政鴻，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，不可能換下徐耀昌，疑是有心人士的造謠，以分化國民黨。

劉政鴻曾任苗栗縣長，主政期間大肆建設，其中還有花1.3億興建「馬奮館」，成為知名「蚊子館」；根據審計室報告，在104年底苗栗負債高達676億元，一度發不出員工薪水，最後行政院強力介入控管財務，才度過財政危機。