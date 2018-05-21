中國與我友邦激辯 WHA否決邀請台灣提案

WHA大會否決將我友邦邀請台灣的補充提案列入議程。（WHA採訪團提供）

2018-05-21 22:30

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕第71屆世衛大會今日正式開幕，我國洽請15友邦所提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」案，在中國與我友邦辯論後，遭大會主席辛巴威籍主席David Parirenyatwa裁決不列入議程。

邀請台灣提案今日上午先在總務委員會內閉門審議，經過中國與古巴和國友邦史瓦帝尼及索羅門群島辯論後，總務委員會決定對大會提出不列入議程的建議。大會下午議程並就邀請台灣提案進行公開討論，主席表示，應遵循可預測的、有尊重、有秩序的程序來處理這個問題，因此讓有意見的代表啟動辯論，正方由中國與巴基斯坦發言，反方由我友邦馬紹爾群島與聖文森及格瑞納丁發言。

中國批評「涉台提案」違法且於理不通，因為「台灣是中國領土一部分」。中國強調，中國政府立場明確且一貫，中國政府過去在兩岸和平發展背景下，透過特殊安排「中國台灣地區」參與大會，但民進黨「頑固堅持台獨」，使台灣參與大會的政治基礎不復存在。中國也批評台灣使WHA「政治化」，還稱實際上台灣參加世衛組織活動毫無障礙。語畢全場靜默。

馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）表示，世衛大會為實現聯合國永續發展目標（SDGs），應該「不遺落任何人」。馬紹爾群島強調，世衛機構是關乎人類健康及全球安全的組織，而不是政治組織，除非所有人參與，否則不可能實現全球衛生安全，台灣過去曾參與，去年突然中斷，顯示這種做法是出於政治考慮，「排除台灣不僅使疾病控制出現缺口，也使我們失去學習台灣技術優勢的機會。台灣參與世衛大會完全是衛生問題，任何政治意見分歧都不應該影響全球保障人類福祉健康。」卡內克發言獲得全場掌聲。

巴基斯坦駐團大使阿米爾（Farukh Amil）則說，巴基斯坦認為「台灣是中國的一部分」，台灣沒有權利要求世衛成員國地位，世衛大會不應該干預中國內政、破壞其主權，當世界面臨許多挑戰時，應該不要浪費時間和資源討論政治。

聖文森及格瑞納丁衛生部長布朗（Luke Browne）則說，台灣在2009年到2016年間，曾以中華台北名義參加大會，去年突然停止這個資格是政治原因，這是錯的，不能把政治作為阻止台灣參加大會。布朗強調，邀請台灣作為觀察員參與大會，不會違背聯合國2758決議，也不會違背世衛25.1決議，如果將台灣排除在外，將造成防疫缺口，且中國不能代表台灣，不可避免的結論是「台灣不是中國的一部分」。聖文森提醒大會，不應忘記台灣有兩千多萬人的健康， 邀請台灣不違背一個中國原則，正如加勒比海有很多國家參加，也不違背一個加勒比海的原則。

主席David Parirenyatwa最後表示，聽完4位代表發言後，大會同意總務委員會的建議，不將「邀請台灣作為觀察員參與世衛大會」的補充項目納入議程。