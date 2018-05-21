連跑兩攤市政說明會 蘇貞昌：朱立倫不打的電話我打

蘇貞昌晚間連趕兩場市政說明會，他也談到早上前往桃園市，解決A7站合宜住宅的汙水問題。（記者邱書昱攝）

2018-05-21 22:05

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間前往中和及永和舉辦市政說明會。蘇貞昌提到上午到桃園，商討機場捷運A7站合宜住宅的汙水問題，他批評新北市長朱立倫擔任行政院副院長時，為了風光搞出大貪污案，產生大麻煩。

對於A7站區合宜住宅問題，蘇貞昌說，國民黨籍新北市議長蔣根煌相當困擾，講好幾年沒辦法解決，2016年完工交屋，汙水處理公共設施還沒有做，4千戶搬進去住，汙水排出來汙染下游的新莊等地。

蘇貞昌說，他用不到一個月，直接前往現場解決全部問題，甚至爭取8000萬元專案補助，並由桃園市政府施工，預計明年底完工，朱立倫過去不肯打的電話就由他親自來打。

蘇貞昌晚間第一場說明會便和新北市議員羅文崇同台，羅文崇說，福和橋下班慢車道回堵，每個禮拜平均發生1.14次車禍，在議會和交通局溝通、拓寬，隔一個月就明顯比起同起車禍下降67％。

蘇貞昌緊接著趕到中和區，與新北市議員張瑞山及議員參選人張維倩登台。張維倩表示，過去嘉穗公園登山步道，也是經過蘇貞昌與張瑞山攜手整治，而瓦窯溝淹水造成中正路淹水問題，同樣是在任內解決，未來希望進入議會能監督蘇市長。