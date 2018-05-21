索羅門辦太平洋運動會盼金援 藍營：把台灣當提款機

2018-05-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部今天表示，台灣南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）受邀訪台，總統蔡英文以國宴接待之。蔡英文表示，我國與索羅門已經展開多項合作計畫，未來也將簽署「台索航運合作瞭解備忘錄」。何瑞朗也在會晤中提到，2023年將舉辦太平洋運動會，期待台灣能夠金援。

綜合媒體報導，何瑞朗在今天國宴上提到這件事，表示索羅門將於2023年舉辦太平洋地區4年一度的盛事，「太平洋運動會」，而這將是索羅門非常重要的國家計劃，屆時參加國含澳、紐及太平洋諸島國。因為時間緊迫，希望「對於相關資金協議，能夠盡早達成協議」。

總統府發言人林鶴明表示，我國是索羅門忠實友邦，已經在去年到索羅門運動會主場館預定地實地勘查，並且協助規劃。基於「互惠互助」的「踏實外交」政策。我國也將全力協助索羅門順利成功舉行2023年太平洋運動會。

對此，國民黨副發言人洪孟楷批評，這次會晤美其名是兩國交流，實際上對方只是來要錢，直批何瑞朗在國會致詞說的「希望『資金協議』儘早達成共識。」，根本是把台灣當提款機。洪孟楷指出，索羅門辦的這個區域性運動會，我國根本沒資格參與，為何要2300萬人民的納稅錢來幫忙？而且我國外交雖然發展不順利，但很少有友邦敢直接登門要錢。

「索羅門便是看準了蔡英文上任總統已經丟了3個邦交國，才敢予取予求。」洪孟楷這麼認為。