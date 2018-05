島或礁？紐約時報：台灣捍衛太平島主權

海巡署將傷患接駁至太平島緊急送醫。(海巡署提供)

2018-05-21 20:56

〔中央社〕在南海存在激烈爭議的南沙群島中,太平島擁有最大天然地貌,是一塊有森林覆蓋、陽光普照的橢圓形陸地。一條跑道從中劈開,使它看起來像一顆漂浮在蔚藍大海中的咖啡豆。

它叫太平島,不是由強烈聲稱擁有這片海域主權的中國所佔領,而是民主自治的台灣所有。

「紐約時報」報導,台灣海巡署長李仲威日前走訪太平島時說明,這裡「應該成為一個人道救援中心」。他率官員和記者前去視導人道救援演練,模擬發生貨輪碰撞的情況。

李仲威告訴記者:「如果真的發生碰撞事件,可能傳出重大災情,需要更加厚實的救援能量才能解決問題。因此我們正嘗試儘可能提升救援能量。」

除了台灣,中國、菲律賓、越南也主張擁有太平島主權。

台灣主張,當地實際上是一個符合「聯合國海洋法公約」(United Nations Convention on the Law of the Sea)定義的島嶼,但是常設仲裁法院兩年前裁定太平島是礁岩,意指它無法維持人類居住或經濟活動。仲裁結果將太平島矮化為礁,意味台灣不可再將太平島遼闊水域主張為專屬經濟海域。

太平島的確是一塊賞心悅目的「礁岩」。機場跑道於2007年完工,2012年擴建,跑道兩側綠意盎然,有香蕉樹也有椰子樹。沿路設有警告標誌,提醒小心掉落的椰子。當地不但充斥海鳥,也是綠蠵龜築巢地。

相形之下,中國在南沙群島的人造島,則是新到缺乏顯著植被。

島上4口淡水井是台灣主張太平島為「島嶼」的理由之一,可提供灌溉小塊土地的水源,為當地150到200名駐守官兵供應蔬菜。

目前是台灣傅爾布萊特計畫(Fulbright)資深訪問學人的西東大學(Seton Hall University)法學教授陸梅吉(Margaret K. Lewis)指出:「如果太平島在國際法上不被視為一座島嶼,那當地水域就沒有什麼可被視為島了。這是最適合人類居住的島。」

中國、台灣和越南都宣稱擁有南沙群島的全部主權,菲律賓、馬來西亞和近期的汶萊則宣稱擁有部分主權。

從台灣南端起飛的那一趟太平島之旅,航程歷時3小時20分鐘,意在較為溫和地展現台灣的主權。

台灣在南海爭端中扮演的角色在很大程度上被中國掩蓋了。台灣的地位即便沒有受到直接威脅,也不太穩定,儘管在2013年中國開始大肆造島之前,台灣已經擁有這塊最大的水上陸地70多年。

大體而言,中國盡一切努力要削弱台灣在國際事務中的話語權,主張它是中國領土的一部分,儘管北京的共產黨政府從未佔領過台灣。

在1949年中國內戰結束,中國共產黨取得勝利、中華民國的國民黨軍隊撤退到台灣之前,對南沙群島的主權主張就已經出現了。這反倒讓中國如今加強了自己的主張。

中國一直在南海穩步建構自身軍事存在。中國18日宣布,它的轟炸機首度在自己的另一塊領土上降落,那就是北邊西沙群島中的永興島,再度引發五角大廈予以譴責。

台灣新成立的海洋委員會的高級官員陳裕興走訪太平島時,對當地水域提出了不同的願景說:「我們希望這是一個和平的地方。」

一名年輕的海巡署中尉表示,他和同事們在附近水域碰到的大多是越南漁民的活動。越南佔據的一個小礁岩在遠方視野內,約相隔7海里。另一個由中國控制的礁岩則位於12海里外。