上百僑胞跨界總動員 聯合國廣場齊聲援台灣

法國僑胞加入宣達台灣參與WHA行列。(記者呂伊萱攝)

2018-05-21 19:32

〔特派記者呂伊萱/瑞士日內瓦21日報導〕世衛大會(WHA)今天開幕,來自歐美各地的僑胞與台灣民團今齊聚聯合國三腳椅廣場為台灣發聲,高喊呼應世衛組織(WHO)宗旨的「人人健康(Health for All)」口號,向國際社會表達台灣盼望加入WHO和參與WHA的心聲。衛福部長陳時中也到場致意,並表示今年僑胞與民團人數是往年的數倍,相當感動,相信世界看得到台灣的努力。

WHA今於聯合國歐洲總部萬國宮登場,台灣今年再度未能獲邀參與大會,但國際支持聲量更甚以往,為台灣發聲的僑胞人數也大幅成長。除長年支持台灣參與WHA的WHO宣達團與台灣醫界聯盟,僑界今年也動員來自美國、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會,以及曼徹斯特台灣人協會等,超過百位全球台僑今天上午齊聚萬國宮外的三腳椅廣場,讓世界看見台灣。

陳時中今天上午也前往致意,受訪時表示,台灣2300萬人被排除在外是國際現實的一面,以WHO要推動「人人健康」的目標來講,台灣不能進去,「坦白講WHO永遠不能算成功」。看見民間聲援人數比以往多出數倍,自願動員如此多人齊聚日內瓦為台灣發聲,陳時中說,看到這場面很感動,台灣人民的力量是政府最大的後盾,也展現台灣越受到打壓,「我們的聲音就越大」。陳時中說,僑民、民團與政府組織「全部動起來」,相信世界一定看得到台灣的努力,「台灣的聲音不會被淹沒」。

今年參與聲援的僑胞來自各地,年齡層跨度大、形象也多元,包括多年參與的前輩、年輕留學生到攜家帶眷出席,場面溫馨有活力。僑胞除了齊喊「人人健康(Health for All)」、「WHO for Taiwan」、「台灣加油(Taiwan Go Go Go)」等口號外,也向駐足路人分送旗幟、標語,並和路人說明台灣盼望加入WHO、參與WHA的訴求,也獲得路人的祝福與鼓勵。

