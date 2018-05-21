柯文哲用公帑做民調？ 北市議員要求說清楚

2018-05-21 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（21）日被問及民調小輸丁守中時，回覆表示「我們現在自己做」也是落後一些，被民進黨北市議員阮昭雄質疑使用公帑進行民調，要求柯說清楚。對此，北市府發言人劉奕霆表示，柯所指應是外部民調，而非出自市府內部。

綜合媒體報導，柯文哲今日下午出席環南市場上樑典禮，會後被媒體問及，根據目前最新的幾份民調顯示，國民黨台北市長參選人丁守中均小勝柯文哲，至少有3個百分點。對此，柯文哲回應「其實差不多啦」，並坦言「我們現在自己做，也是落後一些啦！」不過這樣的答覆卻被阮昭雄質疑，聽起來「好像有點怪怪的」，認為市府內部使用公帑進行今年台北市長選舉民調，要求柯文哲說明清楚，若有錯應儘速向大眾道歉。

阮昭雄質疑，柯文哲所說的「自己做」是指市府內部單位使用公帑，進行北市長選舉民調。若是如此，阮昭雄要向柯文哲提出嚴厲的指正，北市長民調與台北市政無關，怎能動用市府預算進行？認為此舉已是公私不分、自我圖利，甚至動用公家預算，「難道這就是柯市長所標榜的進步價值嗎？」、「這樣的行為如何為城市帶來光榮？」。阮昭雄要求柯文哲必須對這項質疑說明清楚，倘若沒有這回事，就當作嘉勉，但若真的犯錯就要改，並應儘速向台北市民釐清與道歉。

對於阮昭雄提出的質疑，北市府發言人劉奕霆做出釐清，指市府內部不可能引用公家機關資源做選舉相關民調，柯市長所指應是參考近期的外部民調，而非市府內部的調查。