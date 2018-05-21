農發基金會淪中國統戰工具 簽兩岸協議未報備

台灣農村發展基金會常務董事胡興華（後排右三）去年六月出席「海峽兩岸農村社區發展交流會」。（取自網路）

2018-05-21 16:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣農村發展基金會是由政府捐助成立，馬朝官員在政黨輪替之際，靈活運用組織章程，使董事會至今仍無法改朝換代，讓當時擔任農委會副主委長達六年的胡興華被爆以農發會常務董事名義穿梭兩岸。而他在2016年4月底、即將政黨輪替時，與中國簽署協議，但並未報到農發基金會董事會與農委會，恐已違反兩岸人民關係條例。

不過，胡興華日前解釋，他都以個人身分出席兩岸交流活動，不會代表農村基金會在這些場合講話，他也否認簽下任何協議。

雖然胡興華否認，但據中國農業部網站指出，中國農業部海峽兩岸農業交流協會、成都休閒農業與鄉村旅遊產業協會與台灣農村發展基金會和台灣造園景觀學會共同簽訂協議。

雙方簽署協議書今天也曝光，農發基金會與中國農業部海峽兩岸農業交流協會約定在成都新津、都江堰、邛崍等6個縣市開展農村社區建設試點示範，且在「台灣農民創業園」進行培訓計畫，協議並有胡興華署名。但協議並未依照規定上報主管機關，恐已違反兩岸人民關係條例。

事實上，中國四川省委農工委、省委台辦上月舉辦「川台農業合作論壇暨海峽兩岸鄉村振興研討會」，號稱是落實「惠台31條」措施的重要平台，該論壇由前國民黨副主席胡志強率團前往，胡興華也是隨行團員之一，使得台灣政府捐助基金會變相成為中國對台31條宣傳與統戰工具。

農發基金會淪中國統戰工具，曾擔任農委會副主委長達六年的胡興華被爆以農發會常務董事名義穿梭兩岸，簽署兩岸協議未報備。（資料照）

農村發展基金會與中國農業部海峽兩岸農業交流協會約定在成都新津、都江堰、邛崍等6個縣市開展農村社區建設試點示範，且在「台灣農民創業園」進行培訓計畫，（記者鍾麗華翻攝）