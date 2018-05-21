刺激生育另一章 議員提公費補助自費產檢

2018-05-21 17:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕搶救少子化，中央擴大發放育兒津貼，市府也規劃推動托育一條龍2.0，但市議員張芬郁今天表示，社福預算預防勝於補救，建議不分年齡、擴大補助自費產檢，刺激「生子」意願。市府社會局回應，會努力爭取中央補助。

「刺激生育不只要產後補助，應該從懷孕就開始！」張芬郁在議會質詢說，經濟因素是生小孩與否的首要考量，先兒育女面臨的第一筆費用就是產檢，從懷孕到生產，除了健保補助的10次產檢，若要進一步精細的檢查，就要自行負擔至少6萬元費用。

她又說，眾多產檢項目中，懷孕10周就可抽血檢查的NIPT（非侵入性產前染色體檢測）可同步檢測唐氏症、愛德華氏症及巴陶氏症等染色體異常疾病，比侵入性、16週後才能做，只補助34歲以上高齡產婦5千元的羊膜穿刺安全，準確率更高達99%，但需自費1萬5千元，讓許多人卻步。

張芬郁強調，社福預算應該是預防勝於補救，家長都盼望生出健康的孩子，但有些自費產檢費用過高，做了加重經濟壓力，不做又怕將來面臨更沈重的結果，誰敢義無反顧生小孩？如果政府能夠補助自費產檢費用，相信對提升生育率會有很大幫助。

市府社會局長呂建德表示，台中市初估每年2萬名新生兒，每位孕婦1萬5千元經費，1年需要3億元預算，市府無力負擔這筆經費，但會努力爭取中央支持並補助。

衛生局則表示，除中央提供的10次產前檢查、優生保健補助，台中額外補助婚後孕前的健康檢查，補助低收及中低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢；產後則提供「媽咪Call in服務」，由衛生所提供新生兒照護、母乳哺育、產後照護及預防接種等健康諮詢服務。