回歸健康本質 陳時中淡化中國因素 向WHO喊話讓台灣參與

衛福部長陳時中召開國際記者會，向世衛組織（WHO）喊話說，基於政治因素排除台灣，不僅違反WHO基本原則，也使全球公衛體系出現潛在致命缺口。 （記者呂伊萱攝）

2018-05-21 17:09

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕世衛大會（WHA）今天揭幕，台灣今年再度未能獲邀參與，衛福部長陳時中在大會開幕前，代表台灣2300萬人召開國際記者會。陳時中此次冷處理「中國因素」，強調專業參與；陳時中說「健康是基本人權」，他認為問題應回歸本質，不想引起「各種政府間的爭執」。陳時中強調，世衛組織（WHO）若基於政治因素排除台灣，不僅違反WHO基本原則，也使全球公衛體系出現潛在致命缺口。

陳時中今一早於日內瓦洲際飯店與無任所大使吳運東共同召開國際記者會。陳時中在會中向國際社群喊話，懇請各國以及所有重視全球衛生人士支持台灣參與WHA。陳時中說， WHO認為健康是基本人權，如果基於政治因素，將台灣及其人民排除在外，不僅違反WHO基本原則，也使全球公衛體系出現潛在致命缺口。

陳時中說，台灣在40年前受到各國協助，成功根除瘧疾、天花及小兒麻痺症，現已成為提供其他國家醫衛技術及物資的回饋者與照顧者。陳時中表示，台灣身為全球公民，有責任為改善全人類的健康和福祉做出貢獻，也有許多經驗可供各國參考，因此台灣希望參與WHA。

陳時中也提及SARS案例與茲卡病毒（Zika virus）病例，強調地球村相互連結，疾病不會因政治有所區別，忽略台灣醫衛專業，甚至阻止台灣參與國際事務，將會對全球衛生安全造成致命缺口。台灣不能在全球衛生體系中缺席，台灣人民與全球人民更不應淪為政治歧異下的無辜人質。

但對於WHO至今阻撓台灣參與，台灣會否提出抗議？陳時中回答媒體提問時淡化「中國因素」，強調健康人權與專業參與；陳時中強調，抗議是要表達台灣的力量，不想引起「各種政府間的爭執」。陳時中說，此議題應該回歸問題本質，亦即防疫體系的完整、台灣人民健康、台灣能否貢獻國際等，「把任何本質推託到政治原因都不是我們所樂見的」。

WHA大會今天登場，各國將輪流發言，陳時中也說，世界上還是有正義的聲音，相信有很多朋友願意為我們發聲，讓世界各國更了解台灣所面臨的情形，也要讓世界明白台灣的力量。