奇蹟！傘兵秦良丰見父母激動流淚 病情穩定進步中

秦良丰的主治醫師金若屏（左二）表示，秦員恢復情況堪稱奇蹟，未來照顧重點是呼吸。（記者歐素美攝）

2018-05-21 16:11

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院今天第2次為秦良丰進行腦部及頸部核磁共振檢查，並召開記者會說明，院方表示，秦良丰從沒有呼吸心跳到送醫後眼睛有反應可眨動，今天見到父母甚至激動皺眉流淚，左手也有反應、可輕微握手，恢復過程堪稱「奇蹟」，並繼續朝好的方向前進，但因高位頸椎損傷，未來最怕呼吸出問題，恐很難恢復到以往的傘兵體位。

童綜合醫院今天召開記者會，副董事長童瑞龍、院長李三剛、副院長遲景上、廖文進、許弘毅、放射科主任洪豪駿、急診主任吳肇鑫及主治神經外科醫師金若屏等皆出席。

醫療團隊表示，秦員經再度進行整體評估，瞳孔反應良好、呼叫他時眼睛已經由眨眼到可上下移動及注視家人，左側肢體對痛已經有知覺、可以輕輕地握手。

秦爸爸今天探望兒子，並向醫護人員表示，「在床邊為兒子加油打氣時，良丰甚至皺眉，表情激動地掉出眼淚，已經開始認得出來我們了，反應比昨天明顯進步。」院方表示，秦員父母雖難過但看到兒子有反應也很開心，至少知道兒子已認得家人。

院方表示，整體而言，秦員目前在加護病房使用呼吸器輔助，病情穩定進步中，今天進行第2次的核磁共振檢查，包括腦部和脊髓的損傷並沒有惡化現象，院方表示，其病況持續朝好的方向發展。

不過，主治的神外醫師金若屏表示，秦良丰因是高位頸椎損傷，影響呼吸、運動、心臟跟內臟功能，頸椎以下的控制都會受影響，肢體運動功能及呼吸功能恐面臨最大的復健困難，若肢體力量不夠，要坐輪椅或站立走路還有一段很漫長的復健時間，高位頸椎對呼吸的影響也很大，可能讓呼吸功能只剩百分之10，依賴呼吸器對病人來說併發症會比較多，目前治療最重要的就是針對其肺部的照顧要額外加強。

院方並表示，國防部要求並允諾會全力照顧救治秦員，役期內的醫療費用等家屬都不用擔心，至於未來是否留在童綜合醫院治療，院方尊重家屬及軍方，國防部也表示尊重家屬意願，家屬目前則希望秦員能先留在該院治療。

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