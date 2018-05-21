林佳龍點名積非成是 楊正中：請市府尊重民代監督

2018-05-21 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕市府施政受議員監督是民主常態，台中市長林佳龍今日卻在市政會議罕見兩度點名市議員楊正中「積非成是」、「頤指氣使」，他說，他之所以點名，是不忍見公務員被踐踏。楊正中則回應，市府確有疏失，請林佳龍給予民代監督應有的尊重。

市政會議今天討論公園政策與目標，林佳龍話鋒一轉指出，西屯區福星公園溜滑梯施工時，楊正中與逢甲里長廖婉菁帶民眾抗議，要求溜滑梯轉向，現在完工受到小朋友喜愛，市府應邀請楊議員與里長去參觀。

林佳龍也說，市府計畫拓寬逢甲大學周邊道路，是為了強化消防安全，目前道路狹窄，萬一發生火災，消防車無法進入，「安全是不能妥協的，如果又發生火災，消防車進不去，楊正中議員要負責嗎」？

林佳龍更對在場局處首長表示，「官員要有格，對的事要堅持」，要去溝通、說明，不能讓「積非成是」變成主流意見，市府重視民意，但很多決策要對社會大眾負責，也要對自己的良心負責，官員要尊重民代，民代講話也要尊重官員，「當頤指氣使的時候，臉上就寫著我很沒水準」，他之所以指名，是因為不忍見公務員被踐踏。

楊正中對此表示，林佳龍以市長的高度直接點名他，是「上駟對下駟」，他深感榮幸。至於福星公園一案，林佳龍可以撥冗前往會勘，將可看到小朋友溜滑梯要墊紙板的世界奇觀。

楊正中也說，他與居民都舉雙手贊成拓寬文華路，但請市長不要將文華路拓寬與大鵬新城南側道路（原為文華路96巷、市府所指和成巷）拓寬兩案混為一談，目前支援逢甲周遭消防救災皆已有路線，大鵬新城南側道路拓寬後，必然開放車輛通行，進而排擠原有救災功能，影響大鵬新城1286戶居民人身安全，「林佳龍市長要負責嗎」？請市長給予民代監督市政應有的尊重。