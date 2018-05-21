控張冠李戴揚言提告 南市綠營批藍營連表決造假

民進黨團總召邱莉莉、書記長林志展召開「網路不實傳播，破壞民主」記者會，並當場播放當天議場表決的錄影畫面，還原事發經過。（記者蔡文居攝）

2018-05-21 14:31

〔記者蔡文居／台南報導〕最近網路上流傳一份台南市議會去年6月23日的記名表決結果，指該決表是要求市府調降房屋稅，但民進黨議員記名投下反對票，並要大家年底用選票來表達不滿。南市議會民進黨團今天特別召開記者會提出澄清，痛批國民黨議員張冠李戴，竟然連表決結果都造假，「那國民黨說的還有什麼事是真的？」

民進黨團總召邱莉莉、書記長林志展今天中午在民進黨團辦公室召開「網路不實傳播，破壞民主」記者會，並當場播放當天議場表決的錄影畫面，還原事發經過。

邱莉莉表示，當天下午1點5分的表決，是針對當時市議員蔡淑惠提出變更議程的動議案進行表決，而非針對房屋稅調降的表決，但有國民黨議員卻擷取表決看板的結果，在社群網站上，張冠李戴說是房屋稅調降的表決，這已嚴重傷害民主，「國民黨連表決器的結果都能造假，那它說的還有什麼事是真的？」

邱莉莉表示，在議事殿堂的表決，就是對各項政策與法案的意見，每位代議士都得為此負責，但不容許表決內容被張冠李戴，被污名栽贓，扭曲事實。

她表示，民進黨團所有議員對房屋稅一樣心有所感，在萬物齊漲下，希望民進黨所提名的新市長參選人，年底當選後，明年能暫緩調漲房屋稅。

林志展則表示，該表決結果並非針對房屋稅的表決，國民黨議員顯然涉嫌造假，且意圖使人不當選，他將對相關議員提出告訴。

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