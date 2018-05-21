轉型正義台灣不如德國？林峯正：國民黨及附隨組織不懂檢討

德國史塔西檔案局典藏大量前東德共產黨、祕密警察密告資料，圖為黨產會主委林峯正拜會德國史塔西檔案局長楊恩。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-05-21 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會主委林峯正今年5月遠赴德國，考察追討不當黨產及轉型正義經驗，在德國納粹集中營、史塔西檔案局、政治犯監獄、蓋世太保總部原址轉型設立的「恐怖政治地形館」，看見德國人如何反省不公不義。他坦言，台灣的轉型正義工程才剛開展，許多方面遠不及德國，把「國產變黨產」的政黨及附隨組織，至今仍不懂得檢討及面對問題。

對於德國轉型正義經驗，有什麼台灣能借鏡之處？林峯正接受本報專訪談及，追查黨產只是德國轉型正義一部分，德國更全面性追溯祕密警察，過去東德秘密警察有10萬人，凡涉及迫害的都要查，在兩德統一後，東德法官、檢察官一律停職接受調查，全面清查司法官有無幫共產黨做見不得人勾當，若清白再讓他復職。

林峯正表示，這樣做聽起來很不錯，但不是每一個國家都有辦法如此，德國辦得到是因為西德有足夠司法人員，能協助填補東德法官停職後的空缺，正因為人力足夠，所以能換就換、要查就查，不然人若不夠，司法案件誰要處理，這是台灣比較困難之處。

對於德國如何保存政治檔案？林峯正提及，德國史塔西檔案局擁有全國多數密告報告資料，這些檔案都是來自前東德共產黨，當年柏林圍牆倒塌沒多久，就有一些檔案被碎掉，民眾聞訊包圍阻止搶救，大多數都有保留下來，所有檔案長度總計180公里，光一間檔案庫就300多坪大，檔案庫更不只一間，連祕密警察公事包都保留下來。

林峯正指出，當時更有一些檔案被碎紙機碎掉，德國也把它拚回來，現在主要是開放檔案提供民眾閱覽，這次在政治監獄看見一名政治受難者，當事人去查檔案時，文件上無關的人會被遮蔽，但誰陷他於不義的人不會塗掉，加害者非常清楚。

林峯正提及，東德特務非常可怕會跑去西德執行暗殺任務，這次在德國遇見一名前東德被迫害的受難者，她告知當年只是想離開東德去找在西柏林的男朋友，有一次去了布拉格，就被人打小報告說她要逃走，就被東德共產黨抓回去關，「這講起來很恐怖！」

林峯正表示，東德關政治犯的監獄與台灣一樣很不人道，虐待人的方法都差不多，「我都懷疑國民黨有去德國偷學」，例如景美看守所的空間格局，與德國的監獄空間非常類似，德國許多不義場所已轉型成紀念館，揭露過去歷史真相。