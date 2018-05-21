台灣留學生就是猛！ 在模擬WHA大會宣布台獨

台灣留英學生陽醒慈（化名）於「模擬WHA大會」上，直言台灣有實質獨立的事實。（陽醒慈（化名）提供）

2018-05-21 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）因中國施壓全面封鎖台灣，導致第71屆「世界衛生大會」（WHA）我國完全不能參加。對此有台灣留英學生勇敢站出來，於「模擬WHA大會」上讓主辦單位接受台灣成為成員國，更直言「基於台灣的實質獨立事實，國際組織理當給予相應的代表席次，例如法定觀察員，使其有在國際事務上為自己發聲的基本權利。」

留學英國的陽醒慈（化名），近來參加了模擬世界衛生大會，在主辦方同意下以「台灣成員國代表」的身分出席。陽醒慈說，此舉正象徵著政治不正當干預遭到屏除、世界各國齊心協力對抗疾病的理想合作模式，這也就是台灣成會員國的價值所在。

陽醒慈表示，她還向主辦單位爭取到於閉幕式致詞的機會，向與會外國人說明台灣的困境，讓以後有更多人為台灣發聲。陽醒慈指出，她演講的重點在於台灣參加WHA的正當性與歷史事實，不僅僅是讓對台灣沒什麼概念的外國人能夠了解，也想藉此機會激發台灣人反思。

陽醒慈在演講中提到，台灣從1949年之後就不再受中國介入，且獨立行使主權將近70年，這完全是歷史事實，因此她在模擬WHA大會呼籲，在台灣獨立的事實之上，國際組織應該要給予相對應的代表席次，讓台灣能夠為自己發聲。假若國際社會同意上述訴求，也就代表台灣獨立已被正視，台灣人也就凝聚出國家共識。

陽醒慈直言，台灣參與WHA的問題，純粹就是政治干預，2009年至2016年間，是前總統馬英九以「中華台北」這樣不符合台灣人認同的名字，讓台灣成為WHA觀察員。而總統蔡英文就任後，完全不談「九二共識」，使得中國氣得跳腳，在各大國際活動屢屢打壓，進而使得台灣收不到WHA邀請函。

陽醒慈強調，國際社會與世界衛生組織有義務拒絕這些政治力量的介入，因為世衛組織的核心精神就是「Health For All」，若要讓國際醫療體系完整發揮，就必須讓台灣加入到WHO之中。

陽醒慈說，沒有加入WHO的台灣受到許多威脅，例如2003年SARS爆發時，台灣被國際醫療體系屏除在外，只能自力自強對抗疫情，還要透過中國才能回報台灣的狀況。如此一來，台灣2300萬人民的健康人權，竟成為政治角力的工具，讓中國藉此逼迫台灣屈服。WHO任由中國刁難台灣，讓人不得不懷疑其國際組織的獨立性與權威。

陽醒慈表示，若繼續讓台灣被孤立在國際醫療之外，對台灣人民將會產生危害，也會讓全球健康網絡產生漏洞，使得全世界都陷入風險。事實上，若台灣加入WHO，可以做出相當多的貢獻，例如向各國分享健保與醫療經驗，更別提台灣已派遣醫療團隊到全球20多個國家，還在世界各地擁有50多個防疫計畫。

陽醒慈於演講最後呼籲，「台灣有權以自己的名字『台灣』，在法理基礎上實質參與世界衛生大會。」、「攸關全球的普世健康的議程設定，不應被特定國家的政治利益挾持。」陽醒慈致詞完畢後，全場人士皆起立鼓掌。

陽醒慈的演說撼動許多外國民眾，有人直呼他這次參與模擬WHA大會最感動的時刻，就是聽到陽醒慈有關台灣問題的激情演講；也有人坦言世衛組織將台灣排除在外，已經明顯違反自己的原則了。不少外國人都說，他們從這次演講中，才學習到有關台灣的問題，希望世衛組織能聽到台灣的聲音。

本次模擬WHA大會是英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）在雪菲爾市政府舉辦，模擬世界衛生大會進行的狀況，參與人士來自世界各地。

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台灣留學生陽醒慈以「台灣成員國代表」的身分，參加英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）舉辦的「模擬WHA大會」。（陽醒慈提供）

陽醒慈於英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）舉辦的「模擬WHA大會」致詞。（陽醒慈提供）

陽醒慈以「台灣成員國代表」的身分參加模擬WHA大會。（陽醒慈提供）

模擬WHA大會的現場。（陽醒慈提供）

模擬WHA大會的現場。（陽醒慈提供）