姚立明爆料愛放話中傷自家人？ 柯P扁嘴不願多談

台北市長柯文哲今天（21日）主持「環南市場改建工程上梁」典禮，並上香祈福，預祝工程順利。（記者羅沛德攝）

2018-05-21 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕曾任台北市長柯文哲競選總幹事、國會觀察基金會董事長姚立明近日爆料，柯文哲常用放話方式來中傷自己的下屬。柯文哲上午出席環南市場改建上樑典禮後被問及此事，不願多談，頻說「算了」，不隨便評論。至於是否感到受傷或認為姚立明很了解他？柯只回，「沒有啦，不要講。」

環南市場改建案今舉行第一期工程上樑典禮，台北市長柯文哲、多位北市議員、時代力量選區立委林昶佐皆出席。針對今年底市長選戰，是否會尋求時代力量支持？柯文哲重申，朋友要多、敵人要少，「我跟Freddy（指林昶佐）交情也不錯。」並笑說，你們媒體在這，林就不敢來找我談了，私底下一定會談。

另一方面，藝人許純美昨重出江湖，並宣布將參選台北市長，還稱為此從日本調回2億資金，自己有300億身家，絕對不會貪污。柯文哲不知是否太過震驚，一度口誤說參選是每個國民的「義務」，但旋即糾正說，「參選是每個國民的權利，我們也不能講什麼。」他還說，他沒有錢也不會貪污阿！

針對民進黨祕書長洪耀福昨受訪表示，不禮讓但也不會與柯為敵，是否有示好意思？柯則說，政治本來就不是殺父仇人，政黨政治也是一樣，大家有競爭，但不要搞到好像死敵，也還好啦！