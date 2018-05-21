國民黨高市長民調勝出 韓國瑜：讓高雄年輕人找到回家的路

韓國瑜宣示向高雄貧窮宣戰，要讓高雄年輕人找到回家的路（記者王榮祥攝）

2018-05-21 12:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長初選民調公佈，民調勝出的韓國瑜發表聲明指出，除感謝高雄鄉親支持，也特別向立委陳宜民表達最高敬意，他同時宣示將向高雄貧窮宣戰，若順利當選高雄市長，將為市民全力拚經濟，讓遠在他鄉的高雄年輕人，找到一條回家的路。

韓國瑜表示，這次初選過程和諧、理性，結果圓滿、順利，陳宜民是國民黨非常優秀的人才，他完整地闡敘治理高雄理念及遠景，兩人進行一場君子之爭，也讓韓國瑜收獲良多，因此特別向陳宜民致上最高敬意，也希望未來黨內團結一致，一起找回高雄的藍天。

他強調，這次民調結果顯示高雄鄉親希望有所改變，將未來希望寄託在他身上，他能深刻了解鄉親期待，未來一定全力以赴，為高雄市民打拚，爭取最後的勝利。

對於接下來的市長大選，韓國瑜希望和陳其邁有一場清白、乾淨的選舉，一切奧步都停止，讓今年高雄市長選舉，成為台灣民主政治及地方自治史上的一場典範。

對於主打經濟議題，韓國瑜再次宣示將向貧窮開戰，讓高雄市富裕起來，讓高雄市民脫離貧窮，如果順利當選市長，整個政府單位將全力拚經濟，招商引資，築巢引鳳，讓工作機會翻倍成長，為為市民全力拚經濟，讓遠在他鄉的高雄年輕人，找到一條回家的路。