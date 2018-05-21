WHA擋台灣媒體 外交部痛批並抗議屈服政治壓力

WHA阻台灣媒體，外交部抗議。圖為「2018台灣加入WHO宣達團」17日啟程前往日內瓦，表達台灣想要參加WHA的心聲。（資料照）

2018-05-21 11:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕第71屆「世界衛生大會」（WHA）21日在瑞士日內瓦開議，外交部對於我國媒體本年仍無法申獲WHA採訪證入場採訪，表達嚴正抗議與譴責。外交部呼籲「世界衛生組織」（WHO）各會員國及國際媒體，同聲要求WHO尊重並維護新聞自由，而非為政治目的服務，剝奪我國媒體應有的新聞採訪權利。

外交部正告「世界衛生組織」，不要忘記15年前「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發，就是因為跨國疫情資訊未獲媒體即時報導，導致很多寶貴生命的消逝。

WHO作為最重要的國際醫衛組織，肩負攸關全球人類的衛生安全工作，理應堅定捍衛世界各國民眾在衛生領域知的權利，如今WHO卻因政治因素，否決臺灣媒體進入「世界衛生大會」採訪，嚴重違反聯合國普世人權價值及公平正義原則。

外交部重申，「世界衛生組織」應依其憲章宗旨，為全人類健康福祉服務，尊重新聞自由並維護我國媒體的新聞採訪權利。外交部將持續洽請我國友邦及友我國家，向WHO表達嚴正抗議及不滿，並強烈要求WHO不應向政治壓力屈服。