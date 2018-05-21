與柯文哲搶票？丁守中4度提爭取「中間選民」

丁守中為市議員參選人站台。（圖：丁守中辦公室提供）

2018-05-21 11:00

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長丁守中今早至興安國宅與市議員參選人盧威關懷老人，被媒體問及民調略勝台北市長柯文哲、國民黨中央委員連勝文願站台；丁4度提到要爭取中間選民選票、自己向來走中間選民路線，與柯文哲搶票意味濃。丁還表示，不要自己人全部動員來的方式打選戰，「國民黨也沒這種資源、能力了。」

對於今有媒體報導北市選戰將藍綠歸位，丁守中目前略勝連勝文0.3％。對此，丁守中回應，民調起起伏伏，他們會全力以赴，畢竟民進黨中央掌握行政資源、柯文哲在北市掌握行政優勢，他戒慎恐懼，會讓民眾知道台北太落後了，要讓台北更繁榮更好更安全，大家都能在台北安居樂業，他要積極爭取中間選民支持。

媒體疑惑未來朝向中間，而非深藍鐵桿？丁守中說，他向來在台北市走的路線就是中間選民，他擔任立委時的士林北投選區，過去非常綠的，綠議員選票長年比藍議員多4.5萬票，但過去幾次選舉他都可達到57％、55％選票，他向來走中間選民的路線，關心公共政策、民生法案。

談到連勝文昨說將為丁守中站台，是否感覺破冰？丁守中回應，他覺得上次選舉也幫連全力輔選站台、走市場，大家別忘了，過去初選雖然是激烈競爭，但不管是黃大洲、郝龍斌、連勝文，他向來選完以後都為黨拚戰、全力衝刺。

丁守中隨後表示，但是現在選舉，要走另類方式，儘量走基層、走入群眾，不要自己人全部動員來的，哪種非常耗費方式，現在國民黨也沒這種資源、能力了，現在他的方式走入群眾主動去見更多中間選民。他目前也沒有任何黨職、公職，也沒上媒體，但在基層拚命走，還是有功效的。