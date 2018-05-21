國民黨高市長初選韓國瑜出線 陳宜民飛歐洲表祝福

立委陳宜民（左）感謝支持者與團隊，並祝福韓國瑜（資料照）

2018-05-21 10:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長初選民調出爐﹗人在歐洲的不分區立委陳宜民透過助理發出聲明，感謝每一雙握過的手，感謝每位志工與團隊成員，祝福韓國瑜為高雄搏回藍天。

陳宜民表示，從2016年4月在鳳山成立服務處後，本著服務鄉親精神，不曾拒絕任何一個請託案，即使是困難的旗山大溝頂太平商場拆遷案、鐵路地下化拆遷案、紅毛港商家因遷村利益受損案，從土地正義到一般性案件，都竭盡所能的協助，也因此被前市長陳菊提出訴訟。

陳宜民要求自己，用誠懇務實的態度面對每一件人民請託，在國會不論是任何會議也都從未缺席，推動許多重要民生法案，舉辦多場說明會與政見發表會，地毯式走遍菜市場與每一個高雄鄉鎮，親手感受鄉親的溫暖與支持，攤販們一聲聲的「加油」，讓他能用更積極的態度面對任何挑戰。

陳宜民強調，他感謝每一雙握過的手，感謝每一位支持者期盼的眼神，也感謝每一位志工與團隊幕僚這半年的辛苦與努力，謝謝大家。

他相信過去半年不是徒勞無功，絕對不是做白工，我們擘劃的政見藍圖可供未來市長做為施政的參考，希望我們不嘲弄、理性的選風能夠成為高雄市民懷念的對象。

陳宜民承諾，未來將在國會繼續堅持為高雄付出與奉獻，並且做好黨內團結的工作，也祝福韓國瑜主委，能為高雄「搏回藍天」。