中國將被「他們」改變？《經濟學人》：看台灣經驗

《經濟學人》以台灣過去的經驗為例，認為留學生將是未來左右中國的重要勢力。（彭博）

2018-05-21 11:56

〔編譯鄭景懋／綜合報導〕中國人大舉出國到海外，無論是旅遊或是留學，可以說已經是無所不在的程度。《經濟學人》以台灣過去的經驗為例，認為留學生將是未來左右中國的重要勢力。

最新一期《經濟學人》針對中國人大舉赴國外旅遊、留學，進行一系列特別報導，認為中國人到海外一方面帶來了許多負面影響，但最終也會回過頭來影響到中國，其中留學海外的學生，將對中國的政局帶來重大改變。

報導以孫中山作為開頭，說明這位會說英文、身穿歐洲服飾的基督徒，如何在留學海外期間，吸收了自由、民主等西方思潮。儘管中國孫中山之後的百年內，都無法建立真正的自由民主政體，但經濟學人認為，海外留學生對中國政治的影響，隨著時間會開始滲透。

經濟學人認為，中國可以先參考台灣經驗。在1960到70年代的經濟開始成長，台灣有大批學生赴海外就學，雖然在1979年只有8％的留學生回台就業，但進入1980年代，隨著高科技產業起飛，越來越多海外留學生回到台灣，1987年，有超過5分之1的企業家是從海外歸來的。也是同一年，蔣經國宣布解嚴，而他的接任者、曾經留學美國康乃爾大學的李登輝促成了台灣第一次的總統直選。

報導指出，習近平在2012年上台時，許多人都認為他是否可能是中國的蔣經國，但經濟學人認為，以習近平的作為，他仍將中國的經濟成長，可能帶動的民間力量抬頭，視為他與中共政治權力的威脅，特別是中共在今年3月決議讓習近平可以終身連任。

但經濟學人認為，當改變最終來到中國，目前中國留學生回到中國就業的比例越來越高，可以合理猜測這些接受西方教育的中國人，以及上百萬曾經到海外旅遊或工作的人，將在中國下一階段的政治變局，扮演舉足輕重的地位。經濟學人也認為，中國未來的領導人可能正跟隨孫中山的腳步，正在收拾行囊要到海外留學。