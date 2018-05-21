不刪除對美採購潛艦作業費 軍方：維持台美軍購誠信

「潛艦國造」成政府籌獲潛艦戰力的主流政策，但軍方持續編列對美採購潛艦的相關作業費。圖為海獅潛艦現身高雄。（資料照）

2018-05-21 10:21

〔記者羅添斌／台北報導〕「潛艦國造」已成為政府籌獲潛艦戰力的主流政策，但軍方並未放棄向美採購潛艦的可能性，並且持續編列對美採購潛艦的相關作業費，遭到立委批評，並要求刪除這筆預算，但軍方官員今天說，這筆50萬元的作業費刪不得，因為一旦刪了，這代表將使美方對我軍售誠信有所疑慮，也恐對我後續類似採購案件有負面影響。

官員表示，美國曾承諾售台8艘柴電潛艦，雖然案子目前還在國務院的跨部會審議中，至今沒有進度，但軍方仍未放棄希望，籌獲新型潛艦的策略，仍朝「對美軍售」及「潛艦國造」方式併行推動。

資深軍方官員表示，海軍為爭取美國售台柴電潛艦所編列的年度50萬元作業費，立法院先前在審查今年度預算時，決議將這50萬元全數凍結，但海軍認為無法照立院決議辦理，因為如果遭凍結或刪減預算，將使美方對我軍售誠信有所疑慮，也恐對我後續類似採購案件有負面影響，因此有必要維持，也已向立委提出說明。

官員指出，今年度所編列的柴電潛艦第一階段作業費50萬元，是支應國內專案基本人員維持，業務推展及官兵先期英文訓練，對後續接受國外裝備操作及訓練仍有助益。

官員指出，海軍會持續利用各項台美軍事交流時機，請美方爭取支持並協助我國潛艦籌獲，為維持我對美軍購誠信原則，這筆50萬台幣的向美採購柴電潛艦作業費，如果遭凍結或刪減預算，將使美方對我軍售誠信有所疑慮，也恐對我後續類似採購案件有負面影響，因此有必要維持。