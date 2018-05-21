老跟民進黨政府唱反調 時力林昶佐被指「已承認錯誤」

2018-05-21 09:23

〔記者曾韋禎／台北報導〕時力跟民進黨政策唱反調，美洲台灣日報週末將邀時力立委林昶佐前往洛杉磯演講，社長李木通特別在公開信表明，林昶佐已承認錯誤，並於選後推動黨職改選，提高決策品質。林昶佐苦笑，這是被過度解讀。

時力黨團在立法院選擇對民進黨政府的所有政策大唱反調，在年初的「勞動基準法」第二次修法上綱到最高點，黨主席黃國昌率全體立委前往總統府前禁食抗議，卻又因黨版的修正動議遭勞團抨擊，憤而退出朝野協商。黨內也因此傳出雜音，立場較溫和的林昶佐與洪慈庸並不認同黃國昌與徐永明的決策。

李木通計畫在月底舉辦美洲台日社慶時，邀請林昶佐專講時代力量的使命與發展策略。他在公開信指出，台灣在過去14年歷經兩度政黨輪替，本土政權終於在2016年打敗國民黨，達成完全執政。但蔡政府為了台灣的永續發展，進行一連串改革而引發既得利益者的反撲；其中由蔡英文總統刻意栽培的時力也出現「養老鼠咬布袋」之情況，特別為了修正「勞基法」前往總統府絕食靜坐，最令人不能接受。

李木通接著表示，曾於一個私人的場合與林昶佐深談；林承認在總統府靜坐的舉動是錯誤的，是「匆促決定」下的後果；也表示大選後要推動時力的「黨代表、中央委員及中常委選舉」，讓更多人參與決策，提高決策品質。李木通表示，林昶佐主張時力與民進的黨關係應該是合作而非對抗。

李木通因而肯定林昶佐，並邀其擔任今年社慶的講員，鼓勵他實現主張，讓時力成為正義的力量，為台灣做出正面貢獻。

林昶佐坦言，確實在週末受邀赴美演講，也知道李木通發出這份公開信。不過他苦笑道，這是過度解讀。他指出，時力內部確實對年初的總統府前抗議有不同意見，事後也都見諸於媒體；他要表示的是，時力並非一言堂，大家還是能表達異議。

他說，時力黨綱也明定，只要是總統、地方首長大選後，就會改選政策委員會、工作委員會以及主席團成員，就像民進黨會定期選舉黨代表、執委、評委、常委、主席一樣，與決策模式無關。