怨對台31項未落實？傳拍扁麵包師中國發展仍落魄

高雄市一名麵包師傅黃士福，因拍攝前總統陳水扁到公園散步的影片，引發偌大爭議。（資料照）

2018-05-21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市麵包師傅黃士福，因拍攝前總統陳水扁到公園散步的影片聲名大噪，引發一連串風波，包括被檢舉、查稅與恐嚇等。但自從去年2、3月後，黃男似乎較少出現在媒體版面。不過，臉書粉專「靠北共產黨」卻在微博上，發現一名疑似黃男的「台灣正義麵包師傅」，自稱惠台31項政策未落實，生活費仍沒著落。

《靠北共產黨》昨天晚間10時25分貼出一張微博截圖，疑惑地說「好面熟的臉孔」、「是不是上次拍到阿扁散步的麵包師傅？」根據圖片內容顯示，「台灣正義麵包師傅」分享《你好台灣網》報導「高雄麵包師受『台獨』迫害！來大陸發展盼協助」的文章，並稱「謝謝您們媒體報導」。

該篇文章內容提到，「台灣正義麵包師傅黃士福，因拍扁健步如飛而被查稅、關臉書，甚至被房東轟走！綠營的瘋狂迫害，已逼他結束在島內工作，近日到南京、杭州、義烏等地發展。他感謝同胞的關心鼓勵，想開烘焙教室，希望得到協助。懲獨壯統！我們如何實質支持？」

「台灣正義麵包師傅」除轉貼文章，還指出自己僅盼能回南京開烘焙教室，教導麵包、蛋糕、手工餅乾的技術，並稱「惠台31政策實際上還沒有落實下來，我無法工作，生活費也無法安定下來生活！只希望國台辦給予援助」。

《靠北共產黨》也在原本的貼文中，感嘆「好心勸老兄一句，對岸烘焙業競爭激烈，你的麵包很難生存下去」。不過，底下網友認為，「但是他們人多嘴多，不錯賺吧？」也有人好奇，「惠台政策有包括賣麵包嗎」，另有人直言，「31政策是不是真的吃得到」還是個疑問。

據悉，國台辦發言人安峰山曾在今年2月28日，在例行新聞發布會上宣布，「國務院台辦、國家發展改革委經商中央組織部等29個部門，於2月28日即今天發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》」，並稱「此次共出台31條具體措施，其中12條措施涉及加快給予台資與大陸企業同等待遇；另外19條措施涉及逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」。