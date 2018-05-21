北市提名自己人 洪耀福：不代表與柯P為敵

小英之友會昨天舉行公益捐血活動，民進黨秘書長洪耀福（右）和爭取民進黨提名參選台北市長的姚文智（左）一同參加。（記者王藝菘攝）

2018-05-21 07:08

民進黨人士：北市藍綠對決 「打柯非首要」

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨決定徵召黨內人選參選台北市長，不再與無黨籍現任市長柯文哲合作。民進黨輔選操盤核心人士強調，北市選舉最終一定會回到「藍綠對決」，「打柯」不會是民進黨的主要策略。民進黨秘書長洪耀福昨天出席活動時也說：「民進黨提名自己人，不代表要與柯文哲為敵。」

柯文哲與民進黨分手後，開始頻向綠營開砲。被問到民進黨自提人選，是否會與柯撕破臉？洪耀福受訪說，選戰沒有什麼撕破臉，就是各做各人、各自把優勢發揮出來，「我們提自己人，不代表要與柯文哲為敵」，選戰其實不是那麼廝殺，重要的是把候選人條件、未來訴求政見講清楚，爭取人民支持才重要。

用民進黨的理念來吸引選民

洪耀福說，台北本來就是很都會的地方，民進黨提出的候選人知名度一定很高，選對會本來就是規劃待國民黨產生人選後再來討論，人選方案本週出爐後，就會啟動輔選，全黨團結，支持者不用太憂慮，民進黨一定會努力取得勝利。至於北市的人選如何定位？洪說，等人選出來再討論，不急。

核心人士表示，雖然柯認為選戰是藍、綠、白三方對決，然而選戰最後一定是回到「藍綠對決」，「打柯」不會是民進黨主要策略訴求，「只打柯文哲幹嘛？」應該拉高選舉高度，用民進黨的理念來吸引選民；他也指出，柯文哲上任之後其實「變得很多」，理性的選民一定也會對柯作檢視。

此外，民進黨選對會週三將邀黨內表態參選者，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮就人選提名進行協調，同日再另開會議進行選戰討論。

姚文智昨受訪時以自信口吻強調，未來的局就是「新北衝（昌）衝衝，台北姚姚姚」，又衝又姚，他相信雙北都會取得勝利，因為他們走在價值信念最正確的道路上，一定可以獲得廣大的支持。

民進黨北市議員洪健益認為，民進黨推出最強人選，當然希望最後是藍綠對決，或者是藍綠白對決下能坐二望一；藍營已經歸建，沒有如柯所想還有部分人支持他；至於綠營要如何極大化，關乎候選人到底是誰，這也影響市長選戰格局、名次順序，以及「小雞」當選與否、票數高與低等。