白色北市變藍天？ 聯合民調：丁守中險勝柯P

《聯合報》最新民調指出，下屆台北市長選舉若為現任市長柯文哲與國民黨候選人丁守中對決，41%選民屬意丁守中，39%支持柯文哲。（資料照）

2018-05-21 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長選戰是各界關注焦點，民進黨將採徵召推出人選，而《聯合報》最新民調指出，下屆台北市長選舉若為現任市長柯文哲與國民黨候選人丁守中對決，41％選民屬意丁守中，39％支持柯文哲；若是民進黨派出行政院長賴清德，也無法改變柯丁對決現況，支持率分別為丁守中36％、柯文哲33％及賴清德16％。

分析指出，在民進黨派出姚文智、呂秀蓮或呂秀蓮參選時，賴清德的吸票能力相對較好，讓丁守中支持率由原本與柯對決的41％下滑至36％，柯文哲支持率由39％降至33％，未表態者由19％降為15％，顯示民進黨若徵召賴清德，對柯丁2人的既有支持者都具有影響力。

另外，民進黨若推姚文智或呂秀蓮參選，對選情影響較小，若是柯、丁、姚角逐，丁守中目前獲得39％選民支持，柯文哲以38％緊追在後，8％支持姚文智；柯、丁、呂3人選，丁守中以41％支持度暫居領先，柯文哲以38％支持度位居第二，4％支持呂秀蓮。

分析認為，民進黨若推姚文智或呂秀蓮參選，原本支持柯文哲的選民中，僅5％左右會投姚或呂，仍有90％力挺柯；但若由賴清德參選，原柯文哲支持者仍有76％挺柯，但其中19％會轉向支持賴清德，顯示賴清德參選對柯文哲的殺傷力較姚、呂兩人來得高。

此次民調於5月16至19日晚間進行，成功訪問了1006位設籍台北市的成年民眾，另有171人拒訪；在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1％以內。調查以台北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據台北市成年民眾之性別、年齡及行政區人口結構進行加權。