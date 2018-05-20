外館變身藝廊 台灣國寶級畫作首次在駐日代表處展出

2018-05-20 23:16

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕台灣駐日代表處化身為藝廊，從今年5月20日起為期1年，展出7位台灣前輩與新生畫家跨越百年呈現的「台灣之美」。包括郭柏川、李梅樹、顏水龍及李石樵4位前輩畫家的國寶級畫作首次進駐我國駐外使館，駐日代表謝長廷是促成這次展覽的發起人，他表示，希望能透過這次展覽宣揚台灣土地與人文之美，同時也能樹立台灣駐外單位以藝術策展彰顯文化實力的新標竿。

過去駐日代表處鮮少舉辦展覽，上次展覽是在2011年配合建國百年舉辦的孫文展，展出孫文的墨寶真跡。承辦這次「台灣．美 TAIWAN ─ 台灣前輩畫家與新生代藝術家」的國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，去年謝長廷向她提議在代表處及官邸舉辦畫展時，她並沒有太大信心，後來得到代表處與台灣文化中心的大力協助，並請來了專業燈光師花了兩個月時間調整照明設備，終於將駐日代表處布置成具有美術館水準的展場。

林曼麗介紹指出，4位前輩畫家均曾留學東京美術學校（東京藝術大學的前身），與日本有深厚淵源，但這次展出的畫作，除了郭柏川的「老房子風景」完成為1953年之外，李梅樹的「清溪浣衣」、顏水龍的「蘭嶼斜陽」及李石樵的「碧潭」均為1980年代作品，正好是3位新生代畫家林書楷、許聖泓和孫培懋出生的年代，也是台灣經濟起飛與民主轉型的時代，選擇7名藝術家進行相差近百年的跨世代對話呈現台灣之美，具有特別的意義。

出席開幕儀式的台裔政論家金美齡表示，前輩畫家顏水龍是她的姑丈，很後悔小時候拒絕當姑丈的模特兒，不然現在也能擁有價值連城的畫作。大方出借「清溪浣衣」的李梅樹家屬說，這幅畫是三峽「李梅樹紀念館」的鎮館之寶，未來一年要是有人想欣賞這幅畫，就得來東京才看得到。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本眾議員木原稔及參議員石井章也以貴賓身分參加開幕儀式。谷崎在致詞時表示，希望台日間未來可以在藝術等領域深化交流，他用「畫框」來比喻交流協會扮演的角色，裡面的內容由藝術家跟台日民眾來填滿，他還表示，去年台日簽訂文化交流合作備忘錄，正是他們作為「畫框」所推進的工作。

520是小英總統就職滿兩週年的日子，代表處恰巧選在這天開展，具有另類慶祝的意義。不過謝長廷表示，並沒有刻意選定開幕日期，但都是喜事，他在接受訪問時強調，藝術可以多一些話題，也可以展現台灣的特點，藝術外交是比較沒有抵抗的，也沒有任何人可以抗議，因為藝術是超越國界的。