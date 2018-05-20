蘇貞昌、侯友宜搶票兩度強碰 互拍肩背「較勁」

侯友宜逐桌敬酒時遇上正好要步入會場的蘇貞昌，兩人握手並喊加油。（記者陳心瑜攝）

2018-05-20 23:04

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕新北市長選戰短兵相接，綠藍兩位參選人今天搶票時兩度「強碰」！今天中午在張廖簡宗親會上，民進黨參選人蘇貞昌、國民黨參選人侯友宜先後到場，兩人碰頭後頻頻互拍對方的肩膀、後背，「為對方拍背」的互動很搞笑；今晚在新北市青果商業同業公會幹部授證典禮，侯、蘇又先後抵達，兩人敬酒時再相逢，但這次沒有再互相「拍背」，兩人握手並互道「加油」。

張廖簡宗親總會今天中午在板橋餐敘，蘇貞昌先到，致詞後逐桌敬酒，侯友宜這時趕到並上台致詞，兩人在台上、台下較勁，雙方後來互相趨前打招呼，蘇貞昌連拍侯友宜的肩膀及後背至少三下，侯友宜可能擔心「運氣被拍背」，也趕緊伸手回拍蘇貞昌，但混亂中沒有拍到蘇的後背，只拍到胸膛，雙方「互相拍背」的動作引起在場人士笑聲。

侯友宜、蘇貞昌兩人在4月底曾於新北市雲林同鄉會首度「強碰」，雙方人馬當時「拚聲勢」比大聲助陣，5月10日再度在土城里長聯誼會的餐敘同桌，兩人互搶幫對方倒茶結果潑溼桌子，今天又在張廖簡宗親會、青果公會繼續「強碰」，雙方搶票非常激烈。

侯友宜致詞時，強調出身菜市場，到市場的感覺就像回家一樣，希望鄉親發揮中南部人的熱情支持，他並感謝台下的雲林同鄉會全國總會長黃銘得、新北市雲林同鄉會理事長林進忠等雲林同鄉會幹部，率先成立後援會支持他。

蘇貞昌致詞時強調，青果公會理事長丁文輝在國民黨執政的戒嚴時代曾被當成政治犯，做了5個月的黑牢，他隨即話鋒一轉，表示「像我們這樣從黨外打拚至今的人，最懂被國民黨打壓的痛苦和困難」。

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