醫療非關政治 世界醫師會力挺台灣參與WHO

世界醫師會（WMA）理事會主席霍芬（Ardis D. Hoven）博士（右一）與WMA秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）（中）再度表達支持台灣參與世衛組織。（記者呂伊萱攝）

2018-05-20 20:14

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦20日報導〕世界醫師會（WMA）理事會主席霍芬（Ardis D. Hoven）博士與WMA秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）今天再度表達支持台灣參與世衛組織（WHO）。霍芬說，健康是非政治性的議題，台灣與台灣醫師會應該受到適當對待，WMA會努力為台灣爭取支持；克洛伯則說，台灣雖是小國，但為世界醫衛做出許多貢獻，且台灣是實踐「全民健康覆蓋（UHC）」的絕佳範例，他認為不只是台灣需要WHO，WHO也需要台灣。

WMA長期支持台灣參與WHO案，去年WMA三巨頭會長、理事會主席與秘書長特地與衛福部長陳時中會面，舉行早餐會，透過行動表達對台灣的支持。WMA今年更增強挺台力道，不僅於五月上旬時致函給WHO幹事長譚德塞，更透過新聞稿公開信函全文，疾呼「醫師領袖敦促WHO納台灣參與WHA」。WMA與台灣醫師會更將在WHA大會期間，共同舉辦以UHC為題的學術研討會。

WMA理事會主席霍芬與秘書長克洛伯今天也再次與陳時中、台灣醫師會理事長邱泰源、台灣醫師會秘書長王必勝等人進行早餐會，早餐會進行約一小時。相對於去年早餐會僅在會後公開合照，今年霍芬與克洛伯會後爽快地直接接受訪問，並表達對台灣的支持。

「台灣是有價值的夥伴！」霍芬說，WMA非常在意世界各國健康照護的品質，也很珍惜台灣作為WMA會員的貢獻與參與。霍芬強調，WMA的一貫立場是健康醫療非政治性議題，WMA支持台灣和台灣醫師會應受到適當的對待，WMA會持續倡議，爭取會員支持，「讓他成真」。霍芬也鼓勵台灣繼續正在做的事情，「為你們的國家、醫師會和人民健康奮鬥」。

克洛伯則說，台灣雖然是小國，但為了世界醫療健康做出許多貢獻，在國際社群中擁有卓越成就，而WMA當然希望這樣的情形持續下去。克洛伯說，WMA與台灣時常一起舉辦活動，下周也將共同舉辦「全民健康覆蓋（UHC）」研討會；克洛伯說，台灣經驗展現了UHC能夠在短時間內達成，是其他國家觀摩的極佳案例，他認為WHO如果需要一個好案例，台灣正是這樣的好故事，也能夠成為有效的協助者，「不只是台灣需要WHO，WHO也需要台灣」。

WMA會長橫倉義武（Yoshitake Yokokura）今天中午才抵達瑞士日內瓦，因此未能參與早餐會。不過橫倉義武日前已與克洛伯具名代表WMA致函給WHO，呼籲WHO納入台灣參與。