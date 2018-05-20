鶯歌區雲林同鄉會挺侯 成立侯友宜後援會

鶯歌區雲林同鄉會繼蘆洲區雲林同鄉會後，也表態成立挺侯後援會。（記者何玉華攝）

2018-05-20 18:08

〔記者何玉華／新北報導〕同鄉會、宗親，向來是選戰兵家必爭之地！蘆洲區雲林同鄉會繼19日率先宣布成立全市第一個支持侯友宜參選市長後援會，鶯歌區雲林同鄉會今天跟進，成為率先表態挺侯友宜的同鄉會；另一方面，新北市張廖簡宗親總會今天舉行第一屆第一次會員大會，侯友宜也應邀到場致詞。

目前新北市的雲林人口約70萬人，雲林同鄉會組織完整，是相當具代表性的社團組織，月前全國總會在五股舉辦總會長暨理監事就職，席開400桌，侯友宜、蘇貞昌都相當重視，先後到場，顯見影響力不容小覷。

侯友宜19日晚上，出席蘆洲區雲林同鄉會活動，與會的總會總會長黃銘德、新北市理事長林進忠與前理事長黃炎輝，以及蘆洲區雲林同鄉會理事長廖欽森，帶領會員高喊「凍蒜」，兩度宣示籌組後援會，讓侯友宜感受到熱烈的支持度，雲林同鄉會也成為第一個公開挺侯的同鄉會。

鶯歌區雲林同鄉會今天接續成立挺侯後援會，侯友宜到場致詞時說，他小時候在嘉義六腳鄉長大，過一條北港溪就是雲林縣的水林、蔦松，蔦松的糖廠是他小時候最開心的童年記憶，而且過去他從下港上來打拚，和他接觸最多的都是雲林同鄉，和雲林同鄉會總會長「逗陣30多年了」，自己也算「半個雲林人」。