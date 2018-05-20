招考資格再放寬 1年制志願役預官擬錄取819人

2018-05-20 16:46

〔記者羅添斌／台北報導〕為配合考生實需及提升招募成效，國防部今天表示，已針對107年志願役預備軍官班考選簡章進行修訂，放寬報考年齡由年滿22歲調降為年滿20歲的國內外大學畢業生，並公告於國軍人才招募中心網站，有意報考該班隊的考生敬請注意相關修訂內容，以維權益。

志願役預備軍官，就是自任官之日起，要服現役1年的志願役軍官，今年共計要錄取819人，其中，男性軍官725人，女性軍官94人。若以服役單位區分，又以陸軍司令部為大宗，共計要錄取800人，另有19人為資通電軍指揮部。

國防部今天表示，考選簡章此次修訂的內容如次：

一、報考年齡調修為年滿20歲（原為22歲），並明訂替代役備役人員可報考。

二、為提升常備兵役軍事訓練在訓人員報考意願，調整在訓役男於107年9月7日前（含74梯）訓練期滿結訓者，均可報考。

三、因應資通電軍指揮部缺員需求，增列該單位考選員額19員（男性15員、女性4員）。

四、因應陸軍體育職類缺員需求，減少步兵官科10員，增列體育官科10員。

國防部表示，針對相關內容若有任何疑義，可撥打「陸軍司令部」03-480-7167，或撥「國軍人才招募中心」免付費諮詢電話0800-000-050，將有專人服務。

（更新時間：17:33分）