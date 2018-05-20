赴考場為考生加油 黃秀霜：志工時數、社團參與名存實亡

2018-05-20 17:33

〔記者蔡文居／台南報導〕107年國中教育會考今天為最後一天，爭取國民黨台南市長提名的前南大校長黃秀霜，特地前往長榮中學考場為考生加油打氣，並慰問陪考的家長。她表示，志工時數、社團參與早已名存實亡，體適能計入成績又有待商榷，這種無實質性、必需性、公平性的計分項目，都值得再檢討改進。

黃秀霜表示，考生家長反映台南特殊的國中升高中制度對家長和學生造成極大困擾，並具體提出不應僅採計ABC三級，應更加細分。她允諾入主市府，將改善12年國教免試入學比序項目，以減輕學生升學壓力，彰顯教育公平正義。

她表示，台南市的免試入學，採計成績項目有會考30分，志願序10分，就近入學10分，競賽成績、獎勵、志工服務、社團參與及體適能合計50分，總計100分。相較其他縣市，南市的比序項目多，困擾與爭議也最多。

她說，例如志工時數的採計，讓孩子和家長急著需在寒暑假找到可以集志工時數的地方，反而造成搶機會、託關係、沒有實地服務也有時數等亂象產生；而體適能計分方式更加離譜，學生要努力在1分鐘仰臥起坐、立定跳遠、男生1600公尺跑走、女生800公尺及坐姿體前彎等4項計分項目中，找到成績最好的兩項來採計，其立意為何？一般升學與體適能何關？更令人疑惑，學生和家長如何心安。