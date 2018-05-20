枋寮芒果被盤商「欺負」 莊瑞雄陪果農「有果有真相」

莊瑞雄等人展示不同等級芒果。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-20 15:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕基隆水果商以誇張宣傳手法打壓芒果價格、誤導消費者事件發酵，立委莊瑞雄擔心社會大眾遭誤導，今與當地農民展示「有果有真相」，希望消費者能分辨真正優質的農產品。

水果商「半價芒果」事件，在正值愛文芒果收成季節的枋寮、枋山地區引發軒然大波，莊瑞雄邀集枋寮農會總幹事鄭晏昕、縣議員陳志成、枋寮鄉長盧文信、鄉代盧銘榮、隆山村長葉順治及芒果果農一同到果園澄清。

現場果農擺出各種不同等級的愛文芒果，從一箱1500元、1200元、800元、600元到外界所謂一箱250元的過熟等級，品質高低一目了然，一箱12顆裝的1500元的頂極品，顆顆碩大飽滿，滿覆果粉，果香四溢。反觀一箱250元的過熟即期品，一箱24顆小果、果皮泛油，和現採鮮果天差地別。

莊瑞雄指出，屏南這幾年天災頻傳，夏天有颱風，冬天有寒流，連三年受到霸王寒流、莫蘭蒂等災害，今年初又逢寒害造成延遲性傷害，愛文芒果結果率僅一到四成，原本應該結實纍纍的芒果樹，套袋果實稀稀疏疏，哪來的生產過剩之說。

「呼籲這些盤商，不要用誇張不實的促銷手法！」莊瑞雄說，次級、即期品為了快速銷貨，故意說產量過剩對折促銷，欺騙消費者還讓農民損失慘重、欲哭無淚，明明產量不足，還莫名其妙被削價，整年心血可能化為烏有，農政單位應匡正視聽，別讓不肖盤商從中剝削，讓農民能將優質農產品送到消費者手中。